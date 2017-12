Casos de AIDS caem mais de 6% em 2016 em São Paulo

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de São Paulo, por meio do Programa Municipal DST/AIDS, com base nos dados SINAN-CCD/COVISA e Fundação SEADE, avaliou em 2016 uma redução expressiva no registro de casos de AIDS no município. No último ano, a capital paulista registrou 2.042 casos, uma redução de 6,7% com relação a 2015, quando houve 2.190 casos. Já em relação a 2014, a redução foi de 16,7%, com 2.453 notificações.

O PM DST/AIDS usou como base de comparação o ano de 2014 pelo fato de ser, a partir desse ano, que os casos de HIV se tornaram de notificação compulsória, o que, obviamente, impactou no registro de casos: em 2016, foram notificados 3.151 casos de HIV, aumento de 23% com relação a 2014, com 2.562 casos. Porém, apenas 9% a mais que 2015, com notificação de 2.891 casos.

"Não é possível inferir que há mais casos, mas apenas que a vigilância está mais atenta e atendendo o preconizado pelo Ministério da Saúde que é o de notificar todos os casos registrados. Estamos cumprindo o nosso objetivo de diagnosticar precocemente o HIV", explica Maria Cristina Abatte, coordenadora do PM DST/AIDS da capital.

O maior registros de casos HIV/AIDS ainda é maior no sexo masculino: 80,9% - ou 4.202 registros do total de casos de HIV/AIDS. Os outros 19,1%, ou 991 casos, no sexo feminino. A proporção de três casos de AIDS registrados em homens para cada caso registrado em mulheres é a mesma desde 2010. Já no caso de HIV, desde 2015, são cinco casos masculinos para cada caso feminino.

Com relação à faixa etária, a maior proporção de casos de AIDS em mulheres é entre 35 e 39 anos (15,7%). Já entre os homens a maior faixa de infecção é entre 25 e 29 anos (19,4%). Para o HIV, no entanto, o maior número de notificações ocorre para ambos os sexos na mesma faixa etária: entre 25 e 29 anos, com, respectivamente, 25,6% e 16,7%.

As mulheres com HIV/AIDS têm, proporcionalmente, uma menor escolaridade quando comparadas aos homens. As notificações de AIDS em 2016 para quem tem 12 anos ou mais de estudos foi de 35,1% em mulheres e 55,8% em homens. Porém, quando se observa as notificações de HIV, pelo mesmo tempo de estudo, esta taxa aumenta: 39,3% para o sexo feminino e 66,0% para o masculino.

Em relação à raça/cor, houve 36,5 casos de AIDS em pretos a cada 100.000 habitantes; 24,7 casos em pardos; e 15,4, em brancos. De HIV, estes números de notificação também aumentam: 52,2 casos em pretos a cada 100.000 habitantes; 37,4, em pardos; e 24,1 em brancos.

A maior proporção de casos de AIDS acontece em mulheres heterossexuais. Já para o sexo masculino, 55,9% dos casos de AIDS em 2016 ainda são em Homens que fazem sexo com Homens (HSH). Os homens heterossexuais representam 27,3% dos casos. Nos casos de HIV, essa proporção é respectivamente de 70,5% para HSH e 14,4% para homens heterossexuais.

A Taxa de Mortalidade para 2016, porém, se manteve igual ao do ano anterior: 6,1 óbitos por AIDS a cada 100.000 habitantes.

Dia Mundial de Luta contra a AIDS

Em celebração ao Dia Mundial de Luta Contra AIDS, comemorado nesta sexta-feira (1º), o PM DST/AIDS (PM DST/AIDS) instalou um laço gigante no prédio da Câmara Municipal de Vereadores de São Paulo, no Centro da cidade. O laço de cor vermelha é o símbolo mundial do enfrentamento ao HIV/AIDS e, na versão paulista, também ganhou as cores da capital: vermelho, preto e branco.

Com cerca de 20 metros de altura e posicionado em um ponto da região central com bastante visibilidade, a ideia é chamar a atenção e causar impacto nas pessoas sobre essa campanha tão importante de prevenção ao HIV, o vírus causador da AIDS, e, consequentemente, de prevenção à doença, ficará no local até o próximo domingo (3).

Desde as 10h, a unidade móvel do Programa Municipal de DST/AIDS e as equipes dos serviços especializados estão no Vale do Anhangabaú, Centro, realizando testes para detecção do HIV até as 16hs, com distribuição de insumos de prevenção. Já, no vão livre do MASP, na Avenida Paulista, uma ação de testagem rápida e gratuita de HIV realizada pelo Programa Estadual de IST/AIDS em parceria com o PM DST/AIDS, também desde as 10h e seguem até as 22h.

Na tarde desta sexta-feira está previsto que os relógios de rua da capital exibam mensagem para informar aos paulistanos sobre a campanha. Os prédios dos hospitais municipais também estarão iluminados de vermelho em alusão à data festiva. Além disso, no final da sexta, a partir das 20h, o painel digital da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), também na Paulista, exibirá laços vermelhos, que são o símbolo do enfrentamento da AIDS.