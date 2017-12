Campanha conta febre amarela atinge 1 milhão de vacinados na Zona Norte de SP

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de São Paulo vai dar início nesta segunda-feira (4) à terceira fase da campanha de vacinação contra a febre amarela. Desde o dia 21 de outubro, quando teve início a imunização, até a última sexta-feira (1), foram vacinadas 1.028.245 pessoas na região da zona Norte.

Nesta terceira fase, para chegar à meta de 2,4 milhões de pessoas imunizadas, o total de postos de vacinação será ampliado de 70 para 90 Unidades Básicas de Saúde (UBS) da região. Os postos adicionados nesta etapa ficam nos distritos administrativos da Casa Verde, Pirituba, Limão, São Domingos, Vila Guilherme, Vila Maria e Vila Medeiros.

Com a ampliação, as unidades que estavam atendendo em horário especial durante a intensificação da campanha voltam a funcionar no período regular.

“Apesar da queda na procura pela dose nas últimas semanas, em comparação ao início da campanha, conseguimos atingir o número de um (1) milhão de pessoas vacinadas antes do esperado. Agora, o objetivo é imunizar toda a população da zona Norte, o que é essencial para criar um cinturão de proteção para que a doença não se desenvolva”, explica Wilson Pollara, secretário municipal de Saúde.

A lista dos postos e seus respectivos horários de atendimento pode ser conferida no link: http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/CRS%20NORTE.pdf. As unidades de saúde que já abrem rotineiramente aos sábados também estarão realizando vacinação.

Histórico

A ação preventiva na capital teve início em 21 de outubro após um macaco do tipo Bugio ter sido encontrado morto no Parque do Horto, e os exames laboratoriais das amostras do primata terem confirmado a presença do vírus da doença.

A campanha começou com três postos de vacinação e foi sendo ampliada gradativamente para suprir a demanda da região. Na primeira fase, foram vacinadas 500 pessoas que moram ou trabalham a até 500 metros de distância no entorno do Horto Florestal e do Parque da Canteira. Na segunda fase, com um (1) milhão de vacinados, a distância foi ampliada para um (1) quilômetro no entorno dos parques.

Além de acrescentar novos locais de vacinação, a SMS também estendeu os horários de vacinação durante o período de intensificação da campanha e implementou rodízio para o atendimento aos sábados.

É importante frisar que os casos confirmados são de febre amarela silvestre, que é transmitida através da picada dos mosquitos Haemagogus e Sabethes, comuns em áreas de matas e vegetações à beira dos rios. Já a proliferação urbana da doença tem como vetor o Aedes aegypti. Não há registro desse tipo de transmissão no Brasil desde 1942.

Ação na Zona Leste

A medida de prevenção contra a febre amarela também vacinou 8.649 pessoas nos bairros Jardim Francisco e Piratininga até a última quinta-feira (30). A área fica no entorno do Parque Ecológico do Tietê, onde exames laboratoriais confirmaram a morte de um macaco por febre amarela em novembro. O primata foi localizado em Cajamar, região metropolitana, e chegou doente ao Centro de Recuperação de Animais Silvestres do parque.

O primata permaneceu todo o tempo em uma sala de recuperação de animais, isolada por telas tipo mosquiteiras nas janelas, não havendo, portanto, circulação do animal nas dependências do parque.

Além disso, o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) realiza monitoramento entomológico do parque desde abril deste ano e não foram encontrados os mosquitos Haemagogus e Sabethes, transmissores da febre amarela silvestre.

A vacinação na zona Leste, segue, como em toda a cidade, nas unidades de referência, para quem mora nestes bairros. Também para quem vai viajar para áreas de risco ou mesmo para áreas de recomendação temporária de vacinação, deve procurar uma unidade de referência que pode ser conferida clicando aqui .