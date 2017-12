2018: Lula consolida vantagem e Bolsonaro se firma como segundo colocado, diz pesquisa

O ex-presidente Lula consolidou sua liderança nos cenários de segundo turno e manteve-se como o candidato mais votado em todos os cenários de primeiro turno. Já o deputado Jair Bolsonaro (PSC-RJ) firmou sua posição como segundo colocado nas intenções de voto.

Em todos os cenários testados pela pesquisa, Lula lidera as intenções de voto no primeiro turno e Bolsonaro fica em segundo — mas sempre com uma vantagem petista de mais de 10 pontos percentuais.

O levantamento é resultado de pesquisa realizada pelo Datafolha com 2.765 entrevistas entre 29 e 30 de novembro, em 192 cidades. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou menos. A pesquisa foi divulgada pela Folha de S. Paulo neste sábado (2).

Já em um eventual segundo turno, Lula ampliou sua vantagem, em relação à pesquisa feita no fim de setembro, na disputa com Alckmin (52% a 30%), Marina (48% a 35%) e Bolsonaro (51% a 33%).

Já uma eleição sem o ex-presidente teria Bolsonaro como candidato mais votado.

Lula foi condenado em primeira instância pelo juiz Sergio Moro e poderá ser impedido de concorrer caso a segunda instância confirme sua condenação.

Confira os cenários pesquisados pelo Datafolha:

Cenário 1 (com Marina, Joaquim Barbosa, Temer e Meirelles)

Lula (PT): 34%

Jair Bolsonaro (PSC): 17%

Marina Silva (Rede): 9%

Geraldo Alckmin (PSDB): 6%

Ciro Gomes (PDT): 6%

Joaquim Barbosa (sem partido): 5%

Alvaro Dias (Podemos): 3%

Manuela D´Ávila (PCdoB): 1%

Michel Temer (PMDB): 1%

Henrique Meirelles (PSD): 1%

Paulo Rabello de Castro (PSC): 1%

Em branco/nulo/nenhum: 12%

Não sabe: 2%

Cenário 2 (com Joaquim Barbosa)

Lula (PT): 37%

Jair Bolsonaro (PSC): 18%

Geraldo Alckmin (PSDB): 8%

Ciro Gomes (PDT): 7%

Joaquim Barbosa (sem partido): 6%

Alvaro Dias (Podemos): 4%

Manuela D'Ávila (PCdoB): 1%

Guilherme Boulos (sem partido): 1%

Paulo Rabello de Castro (PSC): 1%

Em branco/nulo/nenhum: 14%

Não sabe: 3%

Cenário 3 (com Meirelles)

Lula (PT): 37%

Jair Bolsonaro (PSC): 19%

Geraldo Alckmin (PSDB): 9%

Ciro Gomes (PDT): 7%

Alvaro Dias (Podemos): 4%

Manuela D'Ávila (PCdoB): 2%

Henrique Meirelles (PSD): 1%

Paulo Rabello de Castro (PSC): 1%

Guilherme Boulos (sem partido): 1%

Em branco/nulo/nenhum: 14%

Não sabe: 5%

Cenário 4 (com Marina)

Lula (PT): 36%

Jair Bolsonaro (PSC): 18%

Marina Silva (Rede): 10%

Geraldo Alckmin (PSDB): 7%

Ciro Gomes (PDT): 7%

Alvaro Dias (Podemos): 4%

Manuela D'Ávila (PCdoB): 1%

Paulo Rabello de Castro (PSC): 1%

Guilherme Boulos (sem partido): 1%

Em branco/nulo/nenhum: 13%

Não sabe: 2%

Cenário 5 (com Doria e Marina)

Lula (PT): 36%

Jair Bolsonaro (PSC): 18%

Marina Silva (Rede): 11%

Ciro Gomes (PDT): 7%

João Doria (PSDB): 5%

Alvaro Dias (Podemos): 4%

Manuela D'Ávila (PCdoB): 1%

João Amoêdo (Partido Novo): 1%

Paulo Rabello de Castro (PSC): 1%

Guilherme Boulos (sem partido): 1%

Em branco/nulo/nenhum: 14%

Não sabe: 2%

Cenário 6 (sem Lula, com Joaquim Barbosa)

Jair Bolsonaro (PSC): 21%

Ciro Gomes (PDT): 12%

Geraldo Alckmin (PSDB): 11%

Joaquim Barbosa (sem partido): 8%

Alvaro Dias (Podemos): 6%

Fernando Haddad (PT): 3%

Manuela D'Ávila (PCdoB): 2%

Paulo Rabello de Castro (PSC): 1%

Guilherme Boulos (sem partido): 1%

João Amoêdo (Partido Novo): 1%

Em branco/nulo/nenhum: 28%

Não sabe: 4%

Cenário 7 (sem Lula, com Meirelles)

Jair Bolsonaro (PSC): 22%

Ciro Gomes (PDT): 13%

Geraldo Alckmin (PSDB): 12%

Alvaro Dias (Podemos): 6%

Fernando Haddad (PT): 3%

Manuela D'Ávila (PCdoB): 3%

Henrique Meirelles (PSD): 2%

Paulo Rabello de Castro (PSC): 2%

Guilherme Boulos (sem partido): 1%

João Amoêdo (Partido Novo): 1%

Em branco/nulo/nenhum: 30%

Não sabe: 5%

Cenário 8 (sem Lula, com Marina)

Jair Bolsonaro (PSC): 21%

Marina Silva (Rede): 16%

Ciro Gomes (PDT): 12%

Geraldo Alckmin (PSDB): 9%

Alvaro Dias (Podemos): 5%

Fernando Haddad (PT): 3%

Manuela D'Ávila (PCdoB): 2%

Paulo Rabello de Castro (PSC): 1%

Guilherme Boulos (Sem Partido): 1%

João Amoêdo (Partido Novo): 1%

Em branco/nulo/nenhum: 25%

Não sabe: 3%

Cenário 9 (sem Lula, com Doria e Marina)

Jair Bolsonaro (PSC): 21%

Marina Silva (Rede): 17%

Ciro Gomes (PDT): 13%

João Doria (PSDB): 6%

Alvaro Dias (Podemos): 6%

Fernando Haddad (PT): 3%

Manuela D'Ávila (PCdoB): 2%

Paulo Rabello de Castro (PSC): 1%

Guilherme Boulos (Sem Partido): 1%

João Amoêdo (Partido Novo): 1%

Em branco/nulo/nenhum: 27%

Não sabe: 3%