Temer diz que fará o 'possível e o impossível' para aprovar a reforma da Previdência

O presidente Michel Temer declarou neste sábado (2) que o governo vai verificar até quinta ou sexta-feira se existem votos necessários para aprovar a reforma da Previdência.

Em evento de entrega de unidades do programa Minha Casa Minha Vida, ao lado do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, Temer demonstrou otimismo em relação à aprovação da reforma da Previdência e disse que o governo fará o "possível e o impossível" para aprovar o projeto.

Presidente publicou fotos do evento de entrega de unidades do programa Minha Casa Minha Vida em sua página no Twitter

"Até quinta ou sexta-feira vamos verificar se temos os votos. Acho que nós poderemos sensibilizar [a Câmara]", declarou Michel Temer.

"Vamos fazer o possível e o impossível para poder aprovar. Teremos reunião com o presidente da Câmara e do Senado, que estão entusiasmados. Entusiasmados em nome do Brasil", afirmou o presidente.

O Palácio do Planalto pretende levar a proposta ao plenário da Câmara entre os dias 12 e 14 de dezembro.

>> Sputnik