Frente Povo Sem Medo mantém manifestação para dia 5

A Frente Povo Sem Medo divulgou, nesta sexta-feira (1º), uma nota em que mantém as manifestações em diversas cidades brasileiras para a próxima terça-feira (5).

O comunicado é uma resposta às centrais sindicais CUT, Força Sindical, UGT, Nova Central e CSB, que decidiram suspender a greve nacional convocada para o dia 5.

As centrais sindicais alegam que a motivação para a paralisação era a votação da reforma da Previdência no Congresso Nacional. A votação, contudo, foi adiada, após o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), afirmar que o governo Temer não tem votos suficientes para aprovar as mudanças.

"A Frente Povo Sem Medo compreende que a ameaça permanece, exigindo mobilização permanente dos setores populares contra este grave ataque do governo Temer. Por isso, de nossa parte, manteremos as manifestações de rua marcadas para o dia 5 em várias cidades brasileiras e apoiaremos todas as paralisações dos trabalhadores. Seguiremos com a orientação de unidade com a Frente Brasil Popular na construção destas atividades", informa a nota da Frente Povo Sem Medo.