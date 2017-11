MP vai investigar convênios entre governo de SP e Federação Paulista de Futebol

A Promotoria do Patrimônio Público e Social do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) vai instaurar um procedimento preparatório de inquérito civil para apurar possível fraude em três convênios, nos anos de 2011 e 2012, entre a Federação Paulista de Futebol (FPF) e o governo do estado de São Paulo para realização de competições.

O procedimento será distribuído para um dos promotores, que vai determinar as providências. O primeiro passo, segundo o MP, deve ser a expedição de ofícios para conseguir os primeiros esclarecimentos e para que, a partir daí, o promotor decida pela instauração de inquérito civil. A denúncia de fraude foi feita pelo portal UOL.

A Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude (SELJ) do estado de São Paulo disse, em nota, que os convênios 442/2011, 364 e 366/2012 foram considerados regulares segundo a análise realizada na época, não identificando inconformidades na prestação de contas, e que os objetos dos convênios foram efetivamente realizados.

“Ainda assim, a SELJ solicitou, no último dia 27 de novembro, à Corregedoria-Geral da Administração, uma correição extraordinária nos três convênios citados, visando à apuração integral dos fatos mencionados pela reportagem”, diz a nota.

A Federação Paulista de Futebol disse que não tem informações sobre o caso. “Sabemos apenas o que foi divulgado na imprensa”, disse, em nota.