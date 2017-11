Conferência Nacional de Vigilância em Saúde é adiada para 2018

A etapa nacional da 1ª Conferência Nacional de Vigilância em Saúde não ocorrerá nas datas previstas. O evento, marcado para ser realizado em Brasília, de 28 de novembro a 1º de dezembro, foi adiado para 2018, em data ainda a ser definida.

Segundo o Ministério da Saúde, o motivo do adiamento são os recursos apresentados no processo de licitação pelas empresas concorrentes, que darão apoio logístico para realização do evento. “Os prazos legais para a conclusão do processo licitatório inviabilizam a realização da conferência na data prevista”, informou o ministério, em nota.

A pasta ainda ressalta que estão sendo tomadas todas as providências possíveis para amenizar os transtornos causados aos delegados, delegadas e demais participantes que se preparavam para os debates em Brasília.