Provas do Enade 2017 serão aplicadas neste domingo para 537 mil estudantes

O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) 2017 será aplicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) neste domingo (26), em 1.497 municípios. Serão avaliados 537.407 estudantes, de 12.815 cursos, de 2.072 Instituições de Ensino Superior.

Como todos os exames do Inep, o Enade segue o Horário Oficial de Brasília. Os portões abrem às 12h e fecham às 13h. As provas começam às 13h30. Por causa do horário de verão, e dos diferentes fusos em vigor no Brasil, há quatro variações de horário. Participantes de estados com fuso diferente ao de Brasília devem adequar o horário local ao oficial.

A prova do Enade é composta de 40 questões, sendo 10 questões da parte de formação geral e 30 da parte de formação específica da área. As duas partes têm questões discursivas e de múltipla escolha. O Componente de Formação Geral tem 10 questões, sendo duas discursivas e oito de múltipla escolha, envolvendo situações-problema e estudos de casos. Já o Componente específico de cada área ou Curso Superior de Tecnologia avaliado tem 30 questões, sendo três discursivas e 27 de múltipla escolha, envolvendo situações-problema e estudo de casos.

O Enade é componente curricular obrigatório dos cursos de graduação e é composto por uma prova para avaliação individual de desempenho do estudante e um Questionário do Estudante. De acordo com a legislação, devem ser inscritos no Exame os estudantes dos cursos de graduação, ingressantes e concluintes dos cursos avaliados na edição, bem como estudantes irregulares. No histórico escolar do Estudante ficará registrada a situação de regularidade em relação à obrigação de participação do Enade.

Questionário do Estudante – Um dos instrumentos de coleta de informações do Enade, o preenchimento do Questionário do Estudante é obrigatório. Seu objetivo é subsidiar a construção do perfil socioeconômico do estudante e obter uma apreciação quanto ao seu processo formativo. O documento fica disponível no Sistema Enade até 26 de novembro, mesmo dia da prova. Não haverá prorrogação.

As áreas avaliadas no Enade são definidas pelo Ministério da Educação, anualmente, a partir de propostas da Comissão de Avaliação da Educação Superior (Conaes), órgão colegiado de coordenação e supervisão do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. A periodicidade máxima de aplicação do Enade em cada área é trienal. O Enade 2017 será aplicado aos estudantes concluintes dos cursos que conferem diploma de:

Bacharel nas áreas de: Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Computação, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Florestal, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Engenharia, Sistema de Informação.

Bacharel ou licenciatura nas áreas de: Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Filosofia, Física, Geografia, História, Letras – Português, Matemática, Química.

Licenciatura nas áreas de: Artes Visuais, Educação Física, Letras - Português e Espanhol, Letras - Português e Inglês, Letras – Inglês, Música, Pedagogia.

Tecnólogo nas áreas de: Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão da Produção Industrial, Redes de Computadores, Gestão da Tecnologia da Informação.

Enade – O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes aplicado desde 2004, é uma das avaliações que compõem o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). Seu objetivo é avaliar e acompanhar o processo de aprendizagem e o desempenho acadêmico dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares do respectivo curso de graduação; suas habilidades para ajustamento às exigências decorrentes da evolução do conhecimento e competências para compreender temas exteriores ao âmbito específico da profissão escolhida, ligados à realidade brasileira e mundial e a outras áreas do conhecimento.

O Enade 2017 tem algumas mudanças em relação às edições passadas. Pela primeira o Enade tem um edital com as diretrizes, os procedimentos e os prazos do exame. A principal novidade, entretanto, é a participação do estudante no processo de inscrição. Em 2017, a inscrição continuou sendo responsabilidade do coordenador, mas cada estudante precisou realizar seu cadastro, informando suas especificidades. O estudante que cursa mais de uma graduação também precisou escolher, durante o cadastro, em que curso que ser avaliado. Até a última edição, essa escolha era feita no dia da prova.