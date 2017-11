'Financial Times': Prazo para diagnóstico da catástrofe da Samarco fica para 2018

Foi estendido mais uma vez o prazo para que a Samarco, a Vale, a BHP Billiton e o Ministério Público Federal concluam as negociações para o acordo que vai cuidar dos diagnósticos socioeconômicos referentes à tragédia de Mariana, destaca o Financial Times. O prazo agora termina no dia 20 de abril de 2018.

O jornal britânico destaca que a Vale e a BHP Billiton, "donas da barragem que causou a maior catástrofe ambiental do Brasil em 2015", entraram em acordo para estender as conversas por mais 150 dias.

Samarco dam disaster settlement deadline extended into 2018