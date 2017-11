Temer pode concorrer à reeleição, afirma jornal

Presidente da República mais impopular de todos os tempos, com índice de aprovação que não chega a 3%, Michel Temer poderá concorrer à reeleição em 2018, de acordo com o jornal Valor Econômico desta segunda-feira (21).

Segundo a reportagem, há em curso uma articulação do Palácio do Planalto com o Congresso Nacional que tem por objetivo a formação de uma aliança entre PMDB, DEM, PP e provavelmente o PR. O nome, provavelmente o de Temer, sairia daí.

Presidente tenta manter foro privilegiado

Nos últimos dias, também passaram a circular informações de que Temer avalia alguma estratégia que dê a ele foro privilegiado depois que deixar a Presidência da República. Apesar de arquivadas no Congresso, as denúncias contra o peemedebista serão encaminhadas à Justiça de primeira instância.

Segundo o colunista Elio Gaspari, Temer poderia propor uma medida que estendesse o foro privilegiado a ex-presidentes, de forma que a denúncia continuaria tramitando em tribunais superiores. Outra possibilidade, que indicaria o "grau de delírio a que se chega na periferia do palácio", segundo o colunista, seria Temer renunciar para se candidatar a deputado federal pelo PMDB de São Paulo. Nesta segunda hipótese, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), assumiria o comando do país até o dia 1º de janeiro de 2019.