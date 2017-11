Corpo de italiano é encontrado em cachoeira no litoral de SP

O corpo do italiano Duccio Cipriani, 35 anos, foi localizado em uma cachoeira da cidade de São Sebastião, no litoral de São Paulo, nesta segunda-feira (20). O publicitário, que morava há anos no Brasil, estava com um grupo de amigos aproveitando o fim de semana com feriado prolongado.

De acordo com relatos dos amigos ao Corpo de Bombeiros, o grupo estava visitando a cachoeira do Pouso Alto, no Barra do Una, no domingo (19), quando Cipriani perdeu o equilíbrio e escorregou de uma pedra.

Os bombeiros buscaram pelo corpo desde o fim da tarde de domingo e ele foi localizado no fim da manhã de ontem. Ele já foi reconhecido pelos amigos que acompanhavam a busca e foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).

Duccio Cipriani morava no Brasil e morreu no litoral de São Paulo

Segundo a página de Facebook da empresa onde ele atuava, na capital paulista, Cipriani era "apaixonado por design e comunicação digital" e se formou na Miami Ad School, nos Estados Unidos.

Cipriani era natural de Verona e, nas redes sociais, dezenas de amigos e colegas de trabalho prestaram mensagens em homenagem ao italiano.