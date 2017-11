TRE faz atendimento biométrico na sede do Ministério Público Federal

O Ministério Público Federal (MPF), em Belo Horizonte, vai receber um posto itinerante de atendimento para o recadastramento biométrico, de 21 a 23 de novembro (terça a quinta-feira), das 9h às 17h.

O MPF fica na Avenida Brasil, nº 1.877, Bairro Funcionários. Além dos procuradores, servidores e familiares, o público da região também poderá ser atendido, nos seis guichês à disposição montados pelo TRE. Outros serviços da Justiça Eleitoral também serão oferecidos, como emissão de título, transferência e atualização de cadastro.

Os eleitores devem apresentar comprovante de endereço recente e um documento oficial com foto ou certidão de nascimento ou de casamento. No caso daqueles do sexo masculino que vão tirar o título pela primeira vez, é necessário levar também o comprovante de quitação do serviço militar (de 1º de julho do ano em que completar 18 anos até 31 de dezembro do ano em que completar 45 anos).

Atendimento itinerante

Embora o recadastramento biométrico ainda não seja obrigatório em Belo Horizonte, o TRE planeja elevar o índice de comparecimento na capital mineira para que, quando houver a obrigatoriedade, sejam minimizados os transtornos da convocação de um grande número de eleitores. Atualmente, 22,6% dos eleitores de Belo Horizonte já tiveram a biometria coletada pela Justiça Eleitoral.