Rogério Galloro vai assumir Secretaria Nacional de Justiça

O atual diretor-executivo da Polícia Federal, Rogério Galloro, vai assumir o cargo de Secretário Nacional de Justiça no lugar de Astério Pereira, que pediu demissão hoje (9).

Segundo o Ministério da Justiça, o pedido de desligamento de Astério Pereira foi feito “por razões de foro íntimo”. Ele estava no cargo desde março deste ano.

“A atuação de Galloro a frente da SNJ é compatível com o exercício do cargo de diretor do comitê executivo da Interpol, para o qual foi eleito no último dia 29 de setembro”, informou o ministério, em nota.

Ontem (8), o Ministério da Justiça já tinha anunciado uma troca no comando da Polícia Federal, com a nomeação do delegado Fernando Segóvia para o cargo de diretor-geral no lugar de Leandro Daiello Coimbra,