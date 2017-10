Ministro Gilmar Mendes é hostilizado no Pacaembu. Veja o vídeo

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, foi hostilizado durante a partida entre o São Paulo e o Santos no sábado (28), no Pacaembu. Ele estava junto com o presidente do São Paulo, Carlos Augusto Barros e Silva, que também foi alvo de xingamentos pela torcida.

Os dois estavam em um dos camarotes do estádio quando foram identificados. O primeiro alvo foi Leco. Pouco depois, Gilmar Medes foi identificado e xingado pela multidão. "Ladrão", "corrupto", "vagabundo", "vergonha do Brasil". Pouco depois um coro formado por centenas de pessoas chamou o ministro de "ladrão".