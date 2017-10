'Clarín': A um ano da eleição, Lula da Silva lidera pesquisas

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil entre 2003 e 2010, lidera "com muita diferença" em relação aos concorrentes a preferência dos brasileiros para a eleição presidencial de 2018, escreveu o jornal argentino Clarín, citando pesquisa do Ibope.

"O líder esquerdista, fundador e representante do Partido dos Trabalhadores (PT) consegue um mínimo de 35% de adesões em todos os possíveis cenários analisados pelo instituto de pesquisas", frisa o periódico.

Os números obtidos permitem a Lula alcançar mais de 20 pontos de diferença com o "deputado ultradireitista e ex-militar" Jair Bolsonaro. Bolsonaro ficaria em segundo lugar na eleição, de acordo com a pesquisa.

De qualquer forma, apesar da vitória destacada, Lula teria que ir para um segundo turno, já que o ex-mandatário não registra maioria absoluta (a metade dos votos mais um).

