Michel Temer retira sonda e deve ter alta nesta segunda-feira

O Hospital Sírio-Libanês divulgou um boletim médico na tarde deste domingo (29) informando que o presidente Michel Temer retirou a sonda nesta manhã e confirmando que a alta está prevista para esta segunda-feira (30).

"O presidente Michel Temer foi submetido hoje pela manhã ao procedimento de retirada da sonda vesical. O paciente encontra-se estável e com previsão de alta para o início da tarde de segunda-feira.

Ele está sendo acompanhado pelas equipes médicas coordenadas pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho, Prof. Dr. Miguel Srougi e Dr. Felipe A. Barroso Braga."

No final da manhã deste domingo, Temer recebeu a visita do presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf.

O Palácio do Planalto também divulgou nota neste domingo, confirmando o procedimento e a previsão de alta para segunda-feira:

Nota à imprensa

Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República

Recuperação

O médico do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo e cardiologista do presidente Michel Temer, Roberto Kalil Filho, afirmou no sábado (27) que o presidente está "clinicamente muito bem" e que deveria ter alta na segunda-feira (29). A expectativa é de que ele volte a Brasília na quarta-feira.

Miguel Srougi afirmou que Temer já havia feito uma cirurgia na próstata há sete anos

"Ele fez um procedimento em Brasília e depois deu entrada neste hospital no dia de ontem [sexta], onde foi revisado e passou pelo procedimento de ressecção da próstata. Clinicamente, ele está muito bem. Passou pela unidade semi-intensiva. Foi para o apartamento, está estável. Não houve nenhuma intercorrência e deve receber alta na segunda-feira", disse Kalil.

Temer foi internado na noite de sexta com um quadro de retenção urinária por hiperplasia benigna da próstata (crescimento do órgão), que obstruiu a uretra.

O urologista Miguel Srougi afirmou que Temer já havia feito uma cirurgia na próstata há sete anos. "Todo homem que opera a próstata está sujeito a apresentar sangramentos. De quarta para quinta-feira ele teve um quadro de sangramentos e retenção urinária, e foi colocada em Brasília uma sonda. É desconfortável ficar dois, três dias com esta sonda, e era preciso removê-la", disse.

Srougi informou que a próstata de Temer tinha voltado a crescer, formando uma rede de vasos sanguíneos, o que foi constatado no exame preliminar feito antes da cirurgia. Este conjunto de coágulos obstruindo a uretra foi retirado. "Agora, é muito difícil voltar a aumentar de novo, muito improvável, mas não impossível", afirmou Srougi.

Por precaução, também foi feita uma biópsia para afastar a possibilidade da causa do problema ser um tumor maligno. Segundo Srougi, o resultado preliminar foi de que não há risco de câncer.