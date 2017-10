Com obstrução urológica, Temer passa por procedimento em hospital

O presidente Michel Temer foi submetido, na tarde desta quarta-feira (25), a uma "sondagem vesical de alívio por vídeo" (introdução de um cateter da uretra até a bexiga) no Hospital do Exército, em Brasília, após passar mal no início da tarde. De acordo com o Palácio do Planalto, Temer está em repouso, passa bem e deverá ter alta ainda hoje.

O presidente teve um desconforto no fim da manhã e foi consultado no próprio departamento médico do Palácio do Planalto. O médico de plantão constatou uma obstrução urológica e recomendou que fosse avaliado no Hospital do Exército. O avião presidencial chegou a ser preparado para que ele fosse transferido para São Paulo.

Com obstrução urológica, Temer foi internado

Veja a nota do Planalto:

Câmara

O deputado Beto Mansur (PRB-SP) disse que falou com presidente sobre o processo e votação duas vezes por volta das 13h30, mas não sabe se naquele momento Temer já estava no hospital.

O deputado Carlos Marun (PMDB-MS), um dos vice-líderes do governo, comentou que Michel Temer está em um hospital de Brasília, mas que não seria nada grave. “O presidente teve uma indisposição e foi levado para exames, mas se encontra bem”, afirmou.

Por meio de uma nota, a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República disse que o mandatário sofreu um "desconforto no fim da manhã" por causa de uma "obstrução urológica". "O médico de plantão recomendou que [Temer] fosse avaliado no Hospital do Exército, onde se encontra para a realização de exame e devido tratamento."

A notícia chegou no momento em que a Câmara discutia um adiamento da votação da segunda denúncia contra o presidente. Na sessão da manhã, a oposição conseguiu obstruir a votação por falta de quórum. O presidente da Casa Rodrigo Maia convocou uma nova para o período da tarde.

Temer chegou ao Palácio do Planalto por volta das 9h e na agenda constavam reuniões com deputados, ministros e o governador do Tocantins, Marcelo Miranda.

O anúncio de que Temer tinha passado mal foi feito no plenário da Câmara durante a sessão para análise da denúncia, causando grande agitação no plenário.

Coração

No dia 11 deste mês, o Planalto chegou a desmentir a notícia que circulava de que Temer tinha uma obstrução parcial de uma artéria coronária. Segundo comunicado, o peemedebista está "bem de saúde", e não havia nenhuma intervenção cirúrgica agendada.