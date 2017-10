Tiroteio em escola de Goiânia deixa duas crianças mortas e cinco pessoas feridas

Um tiroteio em uma escola de Goiânia, no final da manhã desta sexta-feira (20), deixou duas crianças mortas e mais sete pessoas feridas. Os disparos dentro do Colégio Goyases, no Conjunto Rivera, teriam sido realizados por um estudante.

Pessoas que estavam no local relataram que um aluno do 8º ano, filho de um Major da Polícia Militar, levou uma arma para a escola e fez os disparos dentro de sala de aula. Relatos de testemunhas ao Diário de Goiás dão conta de que autor dos disparos sofria bullying na escola.

As mortes foram confirmadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O Corpo de Bombeiros deslocou cinco viaturas para o local para socorrer as vítimas. Um helicóptero do Grupo de Radiopatrulha Aérea (Graer), além de viaturas da Polícia Militar (PM) também foram acionados.

De acordo com a polícia, o caso foi comunicado por telefone por uma mulher que se identificou como professora da instituição.