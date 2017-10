Aluno de escola em Goiânia faz disparos e mata dois estudantes em sala de aula

Um adolescente de 14 anos fez disparos dentro de sala de aula, do Colégio Goyases, em Goiânia, por volta das 11h50 desta sexta-feira (20), matando dois estudantes e ferindo mais quatro adolescentes. As mortes ocorreram no local, segundo a Polícia Militar.

Relatos de testemunhas dão conta de que o aluno sofria bullying na escola. A arma utilizada nos disparos, uma pistola .40, pertence ao pai do adolescente, um Major da Polícia Militar.

As mortes foram confirmadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O Corpo de Bombeiros deslocou cinco viaturas para o local para socorrer as vítimas. Um helicóptero do Grupo de Radiopatrulha Aérea (Graer), além de viaturas da Polícia Militar (PM) também foram acionados.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados por uma mulher que fez a chamada por telefone e se identificou como professora da instituição, que fica no Conjunto Rivera.

O adolescente autor dos disparos foi levado à sede da Delegacia de Polícia de Apuração de Atos Infracionais (Depai) e, em seguida, encaminhado ao IML para exame de corpo de delito.