Defesa de Lula afirma que tem interesse em provar autenticidade de recibos de aluguéis

A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou em nota, nesta sexta-feira (13), que tem total interesse no reconhecimento de autenticidade dos recibos de aluguéis entregues ao juiz Sergio Moro.

Mais cedo, Moro determinou o prazo de 48 horas para a defesa do ex-presidente entregar os recibos originais de pagamentos de aluguéis do apartamento vizinho ao de Lula em São Bernardo do Campo (SP), investigado na Lava Jato.

"Temos interesse no reconhecimento de que os documentos são autênticos, como sempre afirmamos, e atendem a recomendação de entrega feita pelo próprio juiz. Assim que formos intimados faremos a entrega dos recibos no prazo assinalado e com as cautelas cabíveis", disse o advogado Cristiano Zanin Martins.

Advogado de Lula afirma que recibos serão entregues após intimação

A defesa de Lula tinha solicitado uma audiência formal para entregar os recibos, com a presença de um perito. O juiz, contudo, escreveu que é "desnecessária audiência formal para entrega ou a presença de perito".

O apartamento faz parte da denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal (MPF), que acusa Lula de receber propina da Odebrecht em decorrência de contratos entre a empresa e a Petrobras.

Para os procuradores, o imóvel foi comprado por Glaucos da Costamarques, a pedido do pecuarista José Carlos Bumlai, também investigados na operação. O ex-presidente nega a acusação do MPF.

