Dilma lidera corrida ao Senado por Minas Gerais

De acordo com uma pesquisa divulgada pelo Instituto Paraná Pesquisas, a ex-presidente Dilma Rousseff lidera uma suposta corrida a uma vaga do estado de Minas Gerais no Senado Federal. O Partido dos Trabalhadores (PT) de Minas Gerais tem a expectativa de lançar Dilma como candidata, porém, para que possa se candidatar, a ex-presidente teria que mudar seu colégio eleitoral até o mês de abril de 2018.

A pesquisa criou um cenário onde a petista concorre contra os principais nomes da política mineira, entre eles o ex-procurador geral da República, Rodrigo Janot, e o senador afastado, Aécio Neves. Dilma lidera as intenções de votos com 16,9%, contra 15,2% do ex-PGR, segundo colocado no estudo.

Como nas eleições de 2018, o estado de Minas Gerais irá eleger dois nomes ao Senado Federal, Dilma e Janot podem ser eleitos, o que criaria uma situação inusitada, já que foi o ex-PGR que denunciou a ex-presidente.

Para se candidatar, ex-presidente teria até abril para transferir seu colégio eleitoral para Minas Gerais

Empatado tecnicamente com Janot está o empresário Josué Alencar (PMDB), filho do ex-vice-presidente da República José de Alencar, que aparece com 15,1% das intenções de voto. Já o tucano Aécio Neves, afastado do mandato parlamentar, aparece na quarta posição com 13,7% das intenções de voto.

Vale lembrar que a ex-presidente Dilma não possui nenhuma limitação para se candidatar a algum cargo público, já que durante a votação de seu impeachment, os senadores livraram a petista de perder os direitos políticos, o que a deixaria inelegível por até oito anos.

A pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas ouviu 1507 eleitores de 70 municípios mineiros entre os dias 30 de setembro de 5 de outubro. A margem de erro é de 2,5% para mais ou para menos.