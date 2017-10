Bolsonaro vai aos Estados Unidos e defende pistola .50 para policiais

O deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ) publicou nas redes sociais, neste fim de semana, um vídeo em que defende a comercialização no Brasil da pistola modelo .50. Segundo o parlamentar, um único tiro com a arma é "um saco de cimento no peito do bandido".

“Para nós evitarmos o policial civil, militar, um PRF, ao abater um inimigo, que estava atirando nele, e ser condenado por excesso, por ter dado mais de dois tiros, quem sabe no futuro a gente possa botar essa arma para ser usada no Brasil? Dei um tiro só. Um saco de cimento no peito do bandido. Acabou a história, até que não está tão mal assim. Isso é Estados Unidos, isso eu quero para o meu Brasil”, afirma o parlamentar, que gravou o em uma cabine de tiros, nos Estados Unidos.

Também no fim de semana, Bolsonaro, que é pré-candidato à Presidência da República em 2018, defendeu a liberação do porte de arma para toda a população.

Nos últimos dias, entidades norte-americanas e organizações não-governamentais vêm questionando o porte de arma livre naquele país. Recentemente, um atirador abriu fogo contra pessoas que assistiam a um show em Las Vegas, deixando 59 mortos e mais de 500 feridos, no maior massacre dos Estados Unidos.