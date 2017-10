Santuário Nacional de Aparecida: 300 anos de fé (III) - Os números

No próximo dia 12, o Santuário Nacional de Aparecida celebra os 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora no Rio Paraíba do Sul, interior de São Paulo. Ao longos dos últimos dias, e até o dia 12, uma intensa programação marca a data, com shows e missa especiais em homenagem a Nossa Senhora Aparecida. O JB dá, neste domingo (8), prosseguimento à série de reportagens contando a história do mais importante Santuário brasileiro e mostrando a programação da festa.

>> Santuário Nacional de Aparecida: 300 anos de fé

>> Santuário Nacional de Aparecida: 300 anos de fé (II) - A história

Nos dias 10 e 12 de outubro a Mãe Aparecida será presenteada com canções marianas nas vozes de diversos padres cantores e grandes nomes da música nacional no Festival da Padroeira, em shows gratuitos na Tribuna Bento XVI.

No dia 10 de outubro a apresentação será com os padres Fábio de Melo, Antonio Maria, Reginaldo Manzotti, Juarez, Omar, padre Zezinho, Joãozinho, Marcos e pe. Periquito.

No dia 12 o Festival da Padroeira reúne nomes como Daniel, Michel Teló, Fafá de Belém, Chitãozinho e Xororó, Alcione, Paula Fernandes, Renato Teixeira, Elba Ramalho, Preta Gil, Agnaldo Rayol, Joana e pe. Fábio de Melo, para fechar as festividades dos 300 anos da Mãe Aparecida.

O arranjo para cada uma das músicas foi preparado pelo diretor artístico e musical do Festival da Padroeira, Ruriá Duprat.

Números

O maior centro de evangelização católica do Brasil é um espelho da devoção popular brasileira e estrangeira pela Rainha e Padroeira do Brasil, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Para acolher quase 12 milhões de peregrinos por ano, o Santuário Nacional oferece aos devotos área superior a 1,3 milhão de metros quadrados, com quase 143 mil m2 de área construída.

A área específica da Basílica de Aparecida compreende quase 72 mil metros quadrados e inclui os pavimentos inferior e térreo, arcada e Tribuna sul, a Cúpula Central e as Capelas da Ressurreição e do Batismo, além da Torre Brasília.

É no interior da Basílica, no pavimento térreo, que fica o Nicho da Imagem da Padroeira do Brasil, exposta em um retábulo de 37 metros de altura. Neste pavimento, de 25 mil metros quadrados, são realizadas as Celebrações Eucarísticas que chegam a reunir 30 mil devotos em torno do Altar Central; nas celebrações externas, a capacidade é para 300 mil do Altar Central; nas celebrações externas, a capacidade é para 300 mil

O Complexo Turístico Religioso do Santuário Nacional abriga outras importantes áreas sagradas: Morro do Cruzeiro, onde milhares de fiéis realizam a Via-Sacra, o Porto Itaguassu, onde foi encontrada a Imagem da Senhora Aparecida, em 1717, e a Matriz Basílica ou Basílica Velha, monumento histórico religioso que passa por restauração, e um Presépio Permanente de 7 mil m2, onde são retratadas as cenas dos principais momentos da infância de Jesus.

A grandiosidade do maior Santuário Mariano do mundo está presente em cada detalhe de sua estrutura: a Torre Brasília mede 109 metros de altura, incluindo a Cruz; a Cúpula Central possui 70 metros de altura; as naves medem 40 metros cada. A suntuosa Passarela da Fé, que liga o Santuário à Matriz Basílica, tem 392,2 metros de comprimento e sua parte mais alta está a 35,52 metros do chão.

Bondinhos Aéreos interligam a Basílica ao Morro do Cruzeiro numa extensão de 1.100 metros. A acolhida aos peregrinos que chegam de todas as partes do mundo é possível porque o Santuário Nacional possui o maior estacionamento da América Latina, com capacidade para mais de 6 mil veículos em uma extensão de 285.000 m2 , além de um Heliponto.

O Complexo abriga, ainda, o Centro de Apoio ao Romeiro, com 380 lojas, incluindo ampla Praça de Alimentação, um total de 874 sanitários, sendo 55 adaptados para pessoas com deficiência e a Cidade do Romeiro - onde está localizado o Hotel Rainha do Brasil.

Programação desta segunda-feira, dia 9

6H ALVORADA

7H MISSA

9H MISSA (TV APARECIDA, RA E A12.COM)

10H30 MISSA

12H00 MISSA

13H30 ORAÇÃO DO TERÇO JUBILAR

14H ACOLHIDA NO ALTAR CENTRAL

15H NOVENA DA TARDE (TV APARECIDA, RA E A12.COM) PREGADOR DOM JOSÉ LUIZ FERREIRA SALLES, CSSR -BISPO DE PESQUEIRA/PE

16H30 MISSA

18H30 ACOLHIDA ÀS ROMARIAS E AUTORIDADES

19H NOVENA SOLENE (TV APARECIDA, RA E A12.COM) PREGADOR DOM WILSON LUÍS ANGOTTI FILHO - BISPO DE TAUBATÉ/SP