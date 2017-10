Frente Parlamentar lança manifesto e abaixo-assinado contra medidas de Temer

Ocorreu na tarde desta segunda-feira (2), o lançamento da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Soberania Nacional, no auditório do Clube de Engenharia do Rio de Janeiro.

A Frente Parlamentar, nascida no Congresso Nacional, reúne senadores e deputados de diversos partidos e tem como presidente o senador Roberto Requião (PMDB/PR) e como secretário geral o deputado Patrus Ananias (PT/MG).

A Frente conta ainda com a liderança dos senadores Linbergh Farias (PT-RJ), Gleisi Hoffmann (PT-PR) e Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) além dos deputados Wadih Damous (PT-RJ), Jandira Feghali (PCdoB-RJ), Glauber Braga (PSOL-RJ), Celso Pansera (PMDB-RJ), Afonso Motta (PDT-RS) e Odorico Monteiro (PSB-CE).

Senador Lindbergh Farias no auditório do Clube de Engenharia do Rio

Juntamente com o manifesto, os parlamentares lançaram o abaixo-assinado da Campanha Nacional pelo Plebiscito Revogatório das medidas do governo Temer, como os processos de privatização da empresa Eletrobras; da Casa da Moeda do Brasil e de empresas subsidiárias da Petrobras.

"Estão vendendo tudo, estão entregando tudo. É uma frente de muita importância, é uma frente de resistência. Tudo isso que está sendo feito, nós vamos revogar num governo popular, anular essas privatizações e investigar todo esse processo", disse o senador Lindbergh Farias, ao fim do lançamento.

A consulta será realizada em conjunto com as primeiras eleições gerais subsequentes à aprovação do projeto no Congresso Nacional.

