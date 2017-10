Documentário francês sobre crise política do Brasil destaca "golpe" e perseguição a Lula

O documentário das jornalistas francesas Frédérique Zingaro e Mathilde Bonnassieux chamado “Brésil – Le Grand Bond en Arrière” (Brasil – O Grande Passo para Trás, tradução livre) retrata as consequências do impeachment de Dilma Rousseff para a sociedade brasileira e a tomada de poder por uma classe política dedicada a seus próprios interesses e conservadora.

O filme foi exibido no sábado (30), dentro da programação do Festival Biarritz América Latina 2017.

Obra descreve caos político que se instalou no Brasil com o início do processo de destituição da líder petista e começa retratando a emblemática votação na Câmara dos Deputados, em 17 de abril de 2016, pela destituição de Dilma Rousseff, inclusive as imagens chocantes dos deputados gritando xingamentos contra a presidente e votando “pela família, pelas esposas e por Deus - jamais em nome do povo ou do país” fizeram a volta do mundo, “apenas um ano e meio após sua eleição, apesar das 54 milhões de pessoas que confiaram nela [Dilma Rousseff] para um segundo mandato”, defende.

O longa apresenta um Brasil em frangalhos, polarizado, desmoralizado, exausto e observa como a destituição de uma presidente “eleita democraticamente” pode se efetivar tão rápida e facilmente.

As jornalistas Zingaro e Bonnassieux retratam uma justiça obcecada pela perseguição de políticos do Partido dos Trabalhadores e, principalmente, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, “apesar de a corrupção se estender a todos os partidos”, aponta o documentário.

