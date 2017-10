Datafolha: aprovação do governo Temer tem a pior taxa da série histórica 

Pesquisa do instituto Datafolha divulgada nesta segunda-feira (2) pelo jornal Folha de S.Paulo mostra que 89% são favoráveis à autorização de abertura de processo contra o presidente Michel Temer (PMDB), também acusado de organização criminosa e obstrução à Justiça.

Já com relação ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 54% dos entrevistados deseja ver o petista preso pelas suspeitas de crimes de corrupção investigadas pela Lava Jato. Outros 40% sustentam que não há motivos para que o ex-presidente seja detido. Ficaram sem opinar 5%.

Temer superou a pior taxa da ex-presidente Dilma Rousseff (PT)

O Datafolha ouviu 2.772 pessoas em 194 municípios, nos dias 27 e 28 de setembro de 2017. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Em uma pesquisa anterior do Datafolha publicada em junho, o governo Temer tinha aprovação de 7%, e 69% o consideravam ruim ou péssimo. Temer superou a pior taxa da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), que, em agosto de 2015, havia registrado 71% de ruim ou péssimo no levantamento do instituto. A pesquisa divulgada nesta segunda registrou 73% ruim ou péssimo, 20% regular e 2% dos entrevistados não souberam avaliar.

Os números mostram que o peemedebista se tornou o presidente mais rejeitado pela população desde a redemocratização. Os 5% de ótimo ou bom registrados nesta pesquisa é o índice mais baixo desde setembro de 1989, quando o então presidente José Sarney obteve a mesma porcentagem em meio à crise da hiperinflação.

Na avaliação da Lava-Jato, houve um empate técnico, de 44% para os que acreditam que a corrupção diminuirá e 44% para os que creem que ela continuará a mesma. Para 9%, atos ilícitos aumentarão nos próximos anos.

No caso de Lula, o apoio à prisão aumenta de acordo com a renda familiar mensal (chega a 76% no grupo mais rico e a 42% no mais pobre). Nas regiões Sul (61%) e Sudeste (65%) a maioria defende a prisão do petista. Já no Nordeste, o número cai para 34%.