Maia reconhece o golpe: "Não fiz com eles o que eles fizeram com a Dilma"

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), destacou, ao criticar os comentários nas rodas do poder de que ele teria sido picado pela "mosca azul" na ocasião da primeira denúncia contra o presidente Michel Temer, que ele não fez com eles "o que eles fizeram com a Dilma." Num reconhecimento de que forças em torno do poder articularam o impeachment, Maia frisou que o padrão dele "não é o mesmo".

"Não fiz com eles o que eles fizeram com a Dilma. Talvez por isso essas mentiras criadas, para tentar criar um ambiente em que eu era o que não prestava e eles eram os que prestavam. Como eles fizeram desse jeito com a Dilma, talvez imaginassem que o padrão fosse esse. O meu padrão não é o mesmo daqueles que, em torno do presidente, comandaram o impeachment da presidente Dilma", afirmou Maia. As declarações foram dadas ao Valor.

O meu padrão não é o mesmo daqueles que, em torno do presidente, comandaram o impeachment da presidente Dilma", afirmou Maia

>> Veja a entrevista