Operação que mira filhos e enteados de Jucá aponta que suspeitos movimentaram R$ 3 bi em 2 anos

Suspeitos investigados pela Operação Anel de Giges – que tem entre os alvos filhos e enteados do senador Romero Jucá (PMDB-RR) – teriam movimentado R$ 3 bilhões em dois anos, segundo a investigação. A Polícia Federal aponta que o terreno onde foi construído o empreendimento do Minha Casa, Minha Vida tem ligações com parentes do senador. A construção foi feita pela CMT Engenharia.

De acordo com as investigações, teriam sido usados laranjas na transação de venda do terreno para construir o empreendimento do Minha Casa Minha Vida.

A operação, deflagrada na manhã desta quinta-feira (28), cumpriu mandados de busca e apreensão e condução coercitiva contra filhos e enteados de Romero Jucá. Agentes ainda recolheram documentos.

A assessoria da PF informou que, durante a investigação, foi identificado o desvio de R$ 32 milhões dos cofres públicos por meio do superfaturamento na compra da Fazenda Recreio – propriedade localizada em Boa Vista – e na construção do empreendimento Vila Jardim, projeto financiado com recursos do programa Minha Casa Minha Vida na capital de Roraima.

>> "Ninguém vai me intimidar", diz Jucá sobre operação da PF que mira seus filhos

São cumpridos 17 mandados judiciais expedidos pela Justiça Federal de Roraima

Há 17 mandados judiciais expedidos pela Justiça Federal de Roraima, sendo nove mandados de busca e apreensão e oito mandados de condução coercitiva em Boa Vista (RR), Brasília (DF) e Belo Horizonte (MG).

São investigadas as transações decorrentes da venda da Fazenda Recreio para a construção do empreendimento Vila Jardim, bem como pela fiscalização e aprovação do empreendimento na Caixa Econômica Federal.

O nome da operação foi inspirado na citação existente no Livro II da obra filosófica “A República” de Platão, na qual é discutido o tema da Justiça. O Anel de Giges permite ao seu portador que fique invisível e cometa ilícitos sem consequências.

PF prende ex-genro de Jucá por porte de arma

A Polícia Federal também prendeu, nesta operação, um ex-genro do senador Romero Jucá. O marido de Luciana Surita, ex-enteada de Jucá, foi preso em flagrante por posse ilícita de um fuzil 762, uma pistola 45 sem registro e munição. O nome dele não foi divulgado.

Ex-genro foi preso em flagrante por porte ilícito de fuzil

As armas foram encontradas nesta manhã durante a busca e apreensão realizada em endereços ligados a Luciana, que é filha da prefeita de Boa Vista e ex-mulher do senador Jucá, Teresa Surita.