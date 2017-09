"Ninguém vai me intimidar", diz Jucá sobre operação da PF que mira seus filhos

O líder do governo no Senado e presidente nacional do PMDB, Romero Jucá (RR), afirmou nesta quinta-feira (28), que “ninguém” vai intimidá-lo, numa referência à operação da Polícia Federal (PF) que teve como alvos filhos e enteados do peemedebista, suspeitos de desviarem R$ 32 milhões em obras do Minha Casa, Minha Vida.

“Eu só quero dizer o seguinte, eu vou falar daqui a pouco, mas eu quero deixar algo claro: ninguém vai me intimidar. A partir daí, deduzam. Deduzam, é o que eu tenho a dizer”, declarou o senador.

Em seguida, Jucá falou em “retaliação” de uma juíza de Roraima, referindo-se à magistrada que expediu os mandados judiciais que tiveram familiares dele como foco.

“Eu estou pegando as informações. Isso é uma ação da Justiça de Roraima, de uma juíza que está acionada no Conselho Nacional de Justiça, portanto, é uma retaliação. Na hora que eu tiver os dados, vou soltar uma nota”, enfatizou.

A assessoria de Romero Jucá divulgou uma nota na qual ele diz repudiar o que classificou de "espalhafatoso capítulo de um desmando que se desenrola nos últimos anos:

Repudio mais um espalhafatoso capítulo de um desmando que se desenrola nos últimos anos, desta vez contra minha família. Como pai de família carrego uma justa indignação com os métodos e a falta de razoabilidade. Como senador da República, que respeita o equilíbrio entre os poderes e o sagrado direito de defesa, me obrigo a, novamente, alertar sobre os excessos e midiatização.

Não tememos investigação. Nem eu nem qualquer pessoa da minha família. Investigações contra mim já duram mais de 14 anos e não exibiram sequer uma franja de prova. Todos os meus sigilos, bancário, fiscal e contábil já foram quebrados e nenhuma prova. Só conjecturas.

Em junho de 2016, foi pedida a prisão de um presidente de um poder, de um ex-presidente da República e de um Senador com base em conjecturas. Em setembro agora, por absoluta inconsistência jurídica, o inquérito foi arquivado. Desproporcional e constrangedor, esse episódio poderia ter sido evitado. Bem como poderia ter sido evitado o de hoje. Bastava às autoridades pedirem os documentos anexados que comprovam que não há nenhum crime cometido.

Recebo essa agressão a mim e a minha família como uma retaliação de uma juiza federal, que, por abuso de autoridade, já responde a processo no Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Tornarei público todos os documentos que demonstrarão a inépcia da operação de hoje.