'Les Echos': Brasil segue como um dos países com mais desigualdades sociais 

Matéria publicada pelo jornal francês Les Echos nesta segunda-feira (25) afirma que de acordo com vários estudos, O Brasil conhecido por ser um dos países mais desiguais do mundo tem feito poucos progressos nos últimos anos e até décadas em alguns casos.

Le Echos destaca que a participação de 1% da população mais rica ganhou quase um quarto da renda total do país (24,3%) na década de 1930 e eles continuaram a receber 23,2% no período de 2010 -2015, de acordo com Pedro Ferreira de Souza, pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).

Em segundo lugar, enquanto os 10% mais ricos receberam mais da metade da renda (54,3%) em 2001, a proporção permaneceu essencialmente a mesma (55,3%) em 2015, de acordo com os cálculos da World Wealth e Banco de Dados de Renda (WWID), pelo economista Thomas Piketty. Enquanto isso, a participação dos 50% mais pobres aumentou de 11% para 12% do total, e o grupo intermediário perdeu dois pontos. No entanto, durante esse período, o crescimento foi em média de 2,85% ao ano, e os governos de esquerda buscaram uma política de redistribuição ativa a partir de 2003, acrescenta Les Echos.

No entanto, a reavaliação dos programas de salário mínimo e de subsídio familiar para famílias pobres não reduziu as desigualdades de renda. Enquanto o índice de Gini (que mede a desigualdade na renda do trabalho) diminuiu, quando consideramos a renda total (imobiliário, poupança, investimentos, etc.), os pesquisadores dizem que a renda global permaneceu altamente concentrada.

"O aumento de renda e riqueza no topo da pirâmide foi tão forte quanto na base da pirâmide (social), de modo que a disparidade não mudou", diz a economista brasileiro Monica de Bolle. Na raiz do problema, ela disse, são a escala de imposto de renda brasileira (limitada a 27,5%), as taxas de juros muito altas que transformaram os poupadores ricos em genuína "Rentiers", e um sistema político muito dependente da influência de certos grupos de interesse.

"Se, por um lado, os pobres e a classe média baixa melhoraram suas condições de vida, aqueles cuja principal fonte de renda não é trabalho, mas dividendos e ganhos de capital também floresceram", acrescenta este pesquisador ao Peterson Instituto de Economia Internacional em Washington.

