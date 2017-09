Cargueiros russos transportam de Fortaleza avião que faz parte da história alemã

A sucata do Boeing 737-200 abandonado há quase uma década no terminal do Aeroporto Internacional Pinto Martins já está a caminho de Friedrichshafen, no Sul da Alemanha, onde será restaurada e virará peça do Museu Aeroespacial Dornier. O transporte é feito pelos gigantes Ilyushin IL-76 e Antonov AN-124, dois dos mais emblemáticos aviões de carga do mundo.

A presença dos cargueiros no aeroporto chamou a atenção de curiosos e spotters, fãs de aviação que acompanham e fotografam o movimento de aeronaves em aeroportos. O Ilyushin chegou na quinta-feira (21) pela manhã e partiu à noite levando as asas e os motores do Boeing.

Já o Antonov, o segundo maior cargueiro do mundo, chegou às 2h30min de hoje (22) e foi responsável por levar o casco do Boeing. Toda a programação da aeronave russa, desde sua chegada, passando pelo acondicionamento da carga, até sua partida nesta tarde foi acompanhada desde uma área do aeroporto que fica vizinho ao terminal de logística.

O empresário Mário César, 31, assistiu a decolagem do Antonov acompanhado da filha Maria Clara, 10. “Ontem eu presenciei a chegada do avião. Fiquei até umas três horas da madrugada e havia muita gente aqui. Se ele vier outra vez, eu estarei aqui de novo”.

Até o taxista Jeffren de Oliveira, 55, que levou a reportagem da Agência Brasil ao Aeroporto Pinto Martins, parou para ver o avião gigante. “Fiquei sabendo através de você [referindo-se à repórter] que esse avião estava aqui. É uma coisa incrível, nunca tinha visto um avião desse tamanho. Só tinha visto algo assim na internet.”

Para o fotógrafo Thiago Cascais, fundador do grupo SBFZ Spotting, que reúne fãs de aviação, a movimentação de aviões como os dois cargueiros russos são um estímulo para os grupos de spotters e para a atração de mais pessoas para esse hobby.

“A intenção é que as pessoas vejam as publicações sobre esse evento, se identifiquem e percebam que existem pessoas que gostam de aviação assim como elas e que têm interesse de ver essas aeronaves de perto.”

A atividade do spotting surgiu na Segunda Guerra Mundial, quando os governos de países que sofriam ataques alemães encarregaram alguns cidadãos de observar e emitir alertas no caso de aproximação de aviões bombardeiros.

Antes da movimentação dos cargueiros russos, outra aeronave que atraiu várias pessoas ao aeroporto foi a vinda do Ed Force One, em 2016, um Boeing 747-400 pilotado por Bruce Dickinson, vocalista do Iron Maiden. A banda britânica esteve em Fortaleza em show da turnê The Book of Souls.

Em Friedrichshafen, também há grande expectativa pela chegada dos cargueiros com as peças do Landshut, nome com o qual o Boeing foi batizado quando voava pela Lufthansa. A previsão é de que o Antonov chegue ao aeroporto da cidade às 9h, hora local. Já o Ilyushin é esperado às 13h. Os terraços do terminal e do Museu Dornier estarão aberto para a população observar a chegada dos aviões.

O Landshut foi sequestrado em 1977 por integrantes da Frente Popular pela Libertação da Palestina com cerca de 90 pessoas a bordo. O sequestro durou 5 dias e acabou com a morte do piloto e de três dos sequestradores. O acontecimento virou um marco da luta do Estado alemão contra o terrorismo.