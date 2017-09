Em evento com empresários em NY, Temer defende reformas

O presidente Michel Temer se reuniu nesta quarta-feira (20) com empresários em Nova York, nos Estados Unidos, e afirmou que as reformas promovidas por seu governo melhoraram o ambiente de negócios no Brasil.

"Acolhemos, de braços abertos, todos que quiserem vir ao Brasil para ampliar nossa infraestrutura, nossa economia. [...] Houve uma retomada dos empregos. Não tenham dúvidas, estimulados por esses avanços, continuaremos a levar a cabo nossa agenda de reformas", disse aos presentes.

Segundo Temer, o seu governo diminuiu a burocracia e aumentou a segurança jurídica dos empreendimentos no país, especialmente, na área da infraestrutura.

Esse foi o último compromisso público de Temer em Nova York, de onde retorna ainda na tarde desta quarta. O mandatário fez um discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas e teve uma série de encontros bilaterais na cidade.