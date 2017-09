PGR rescinde acordo da delação premiada de Joesley e Saud

Nesta início da noite desta quinta-feira (14), o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, decidiu rescindir o acordo da delação premiada firmada com executivos da JBS, Joesley Batista e Ricardo Saud.

A informação consta na denúncia apresentada pela PGR ao Supremo Tribunal Federal (STF) e que inclui, além dos dois delatores, o presidente Michel Temer e membros do PMDB na Câmara. No entanto, apesar de confirmar a rescisão, Janot ressalta que as provas apresentadas continuam sendo válidas, e que os empresários apenas perderam os benefícios que haviam adquiridos por meio das delações.

"Em razão de fatos novos, foi instaurado Procedimento de Revisão acerca destes ajustes firmados e o Procurador-Geral da República concluiu que houve omissão deliberada, por parte dos referidos colaboradores, de fatos ilícitos que deveriam ter sido apresentados por ocasião da assinatura dos acordos. Em razão disso, houve a rescisão destes Ajustes, mas isso não limita a utilização das provas por eles apresentadas", diz um trecho da denúncia.

>> Janot denuncia Temer por organização criminosa e obstrução de Justiça

>> Para PMDB, PT não estava agindo para barrar a Lava Jato, diz PGR

Empresário teve os benefícios referentes às delações cancelados, no entanto, as provas apresentadas por ele continuam válidas

A rescisão surge após um áudio ter sido enviado para a PGR de uma conversa gravada entre Joesley e Saud. Os dois debatiam formas de não serem presos e sobre o que - ou quem - falariam na delação premiada. Após a revelação da gravação, todos os envolvidos - incluindo o ex-procurador Marcelo Miller - foram ouvidos por horas pela entidade.

Entre os benefícios acertados com a PGR, Joesley e Saud não seriam presos pelos crimes que cometeram. No entanto, desde o início da revisão, ambos estão detidos por um pedido de detenção provisória.

*Com informações da Agência Ansa