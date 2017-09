Ministério Público de SP dá 20 dias para que Doria explique viagens a outros estados

O Ministério Público de São Paulo deu um prazo de 20 dias para o prefeito João Doria (PSDB-SP) explicar as viagens feitas recentemente a outros estados. A medida vem após o PT protocolar uma representação pedindo o detalhamento de gastos em viagens a Fortaleza, Natal, Salvador e Curitiba.

O despacho do promotor de Justiça Marcelo Milani determina que Doria deverá informar os roteiros e agendas dos dias 5, 12, 19, 27 e 28 de junho e de 3, 7, 14, 16 e 18 de agosto. A representação do PT afirma que o prefeito de SP fez as viagens "com status de candidato à presidência".

Em seu despacho, Marcelo Milani frisa ainda que a representação se baseia em reportagens que tratam da ausência do prefeito na gestão da cidade em horário de expediente e com custos ao erário, ressaltando que "o representado controla uma das maiores cidades do mundo por via de seu smartphone".