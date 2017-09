Janot denuncia Temer por organização criminosa e obstrução de justiça

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, apresentou, nesta quinta-feira (14) a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer, desta vez por obstrução de justiça e organização criminosa. Além de Temer, Janot também denuncia os empresários Joesley Batista e Ricardo Saud, da JBS, além de outros integrantes do PMDB.

Também nesta quinta-feira, Temer havia se pronunciado defendendo que o abuso de autoridade deve ser evitado no país. A declaração foi feita justamente em meio à expectativa de que uma nova denúncia contra ele fosse apresentada ainda hoje. O peemedebista procurou evitar veículos de imprensa e ignorou perguntas de jornalistas durante evento de assinatura de ordem de serviço para a construção de uma ponte que ligará o Tocantins ao Pará.

Temer destacou que a única autoridade existente no país é a Constituição Federal. "Não somos autoridades, somos autoridades constituídas, a única autoridade existente no sistema é a lei, a Constituição. Portanto, quando falam em abuso de autoridade, costumo dizer que não é abuso de autoridade contra o presidente, o governador, contra o deputado. É quando alguém ultrapassa os limites da lei, daí é que há a violação da autoridade, uma coisa que devemos evitar no Brasil."