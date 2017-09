Janot é flagrado conversando em bar com advogado de Joesley Batista

Nesse sábado (9), o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, foi flagrado em conversa com o advogado de Joesley Batista, Pierpaolo Bottini. De acordo com o site “O Antagonista”, o encontro aconteceu em um bar de Brasília.

Na véspera do encontro, fotografado por um frequentador do local, Janot pediu a prisão do empresário Joesley Batista e do executivo da JBS Ricardo Saud, após um áudio gravado durante uma conversa entre os dois que apontam omissão de crimes cometidos durante o depoimento de Joesley para seu acordo de delação premiada na Operação Lava Jato.

Por meio de nota, Janot confirmou o encontro, mas negou ter tratado de assuntos profissionais, e disse que frequenta o local rotineiramente.

Procurador e Pierpaolo Bottini durante conversa em bar de Brasília

"Acerca da nota publicada pelo site O Antagonista, a Procuradoria-Geral da República esclarece que o procurador-geral da República frequenta o local rotineiramente. Não foi tratado qualquer assunto de natureza profissional, apenas amenidades que a boa educação e cordialidade prezam entre duas pessoas que se conhecem por atuarem na área jurídica.”, disse a nota da PGR.

O advogado do empresário disse ao Antagonista que o encontro foi casual e que em nenhum momento foram conversados assuntos jurídicos.

“Na minha última ida a Brasília, este fim de semana, cruzei casualmente com o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, num local público e frequentado da capital. Por uma questão de gentileza, nos cumprimentamos e trocamos algumas palavras, de forma cordial. Não tratamos de qualquer questão outra ou afeita a temas jurídicos. Foi uma demonstração de que as diferenças no campo judicial não devem extrapolar para a ausência de cordialidade no plano das relações pessoais.”

STF decreta prisão de Joesley e Saud

Na manhã deste domingo (10) o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, decretou a prisão temporária dos delatores da JBS, Joesley Batista e Ricardo Saud. As ordens de prisão têm validade de cinco dias.

Joesley Batista e Ricardo Saud, se entregaram no início da tarde na sede da Polícia Federal em São Paulo.