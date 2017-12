Quem ganha com as especulações sobre a votação da reforma da Previdência?

Diante de tantas declarações desencontradas sobre o êxito ou não da aprovação da reforma da Previdência no Congresso Nacional, cabe perguntar: quem está ganhando e quem está ganhando no mercado com essas dúvidas?

Declarações seguidas confundem a opinião pública quanto ao resultado da votação. Para muitos, se não passar, aprofunda uma crise de gravidade sem proporções. Já os que defendem a não aprovação não trazem dados fortes sobre a não necessidade da reforma.

Entre as idas e vindas nas declarações de importantes líderes políticos há os lucros dos que conhecem com antecedência a próxima declaração - seja para avançar e afirmar que a reforma será aprovada, seja para recuar e afirmar que não há votos. São as tais idas e vindas que estão permitindo a atual gangorra do mercado bursátil.

