A pesquisa, as acusações e Lula na frente

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue na liderança folgada das intenções de voto para presidente em 2018 mesmo enfrentando, há mais de dez anos - desde o mensalão - a veiculação diária de acusações por parte da grande mídia. Neste fim de semana, a pesquisa Ibope mostrou que ele tem 35% das intenções de voto, e lidera em todos os cenários apresentados.

O curioso é que todas as vezes que pesquisas são divulgadas, há correntes que questionam seu resultado, principalmente em função do setor que a encomendou.

Por isso, os grupos de esquerda poderiam também questionar os números, afirmando que a vantagem de Lula, na verdade, deveria ser bem maior.

Mais estranho ainda é a justificativa para a sua liderança: a excessiva exposição. A exposição que Lula vem tendo, nesses últimos dez anos, é massivamente negativa. São denúncias e acusações que se multiplicam e ganham força nos principais setores da mídia.

Será que o povo é tão sádico que quer como presidente um homem com uma exposição tão negativa? Se for verdade que esta evidência coloca Lula em primeiro, então o que estão questionando, na verdade, é a dignidade da maioria do povo brasileiro.