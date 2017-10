Em que crime está tipificada a justificativa de uma prisão de quem tem dinheiro ou barra de ouro no exterior? Qual o crime ou em que artigo de qualquer dos códigos está a razão de uma prisão de quem sonega, esconde ou tenta proteger seu patrimônio de forma que contraria a lei fiscal? Desde quando esses que infringem essa lei oferecem risco à segurança pública? Por que o Comitê Olímpico Internacional (COI) afastou Carlos Arthur Nuzman? Por ter corrompido seus pares do COI?

O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI) deveria fazer uma reflexão para analisar se, em outros momentos, países também não conseguiram desta forma - comprando membros do COI - a sua escolha como sede de Olimpíadas. Ou esse senhor acredita que Nuzman fala uma língua que não era entendida no Comitê Olímpico Internacional?

Carlos Arthur Nuzman

Se Nuzman precisou apelar para esse recurso, é porque esse sempre foi o recurso que se aplicava para conseguir ser sede de Olimpíada.

O ex-presidente do COI Juan Antonio Samaranch assumiu a presidência do Comitê após o governo franquista, "planejando" conquistar a Olimpíada para Barcelona, com antecedência o indicou para ser embaixador da Espanha junto à então União Soviética. Sendo embaixador na União Soviética, faria um lobby Deus sabe como para conquistar todos os países do bloco soviético que votavam no COI para que a Olimpíada fosse em Barcelona.

Com este feito, chegou à presidência do COI, onde ficou de 1980 a 2001 - tão longevo quando João Havelange na Fifa. Esse senhor se aproximou de Havelange, que também era membro do COI, não por outra razão senão para que o brasileiro lhe ajudasse a também levar a Copa do Mundo de 82 para Madri. E ele ainda levou Carlos Arthur Nuzman para o COI.

Não se conhece na Espanha nenhuma punição dada a Samaranch. Pelo contrário, recebeu todas as honrarias do governo espanhol.

No lugar de afastar o Comitê Olímpico Brasileiro (COB), o COI deveria fazer uma auto reflexão para promover uma alteração total em seus carcomidos dirigentes, que claramente sempre devem ter falado o dialeto que Nuzman usou para, em beneficio do Brasil, trazer a Olimpíada para o Rio.

O que sempre se leu e se ouviu de todos os segmentos da sociedade foram elogios e manifestação de extrema felicidade com a vinda dos Jogos de 2016 para o Rio. Não será um governante ladrão e um empresário que estranhamente a Interpol - de grandes conquistas na busca de bandidos no exterior - ainda não encontrou que vão tirar os méritos da Olimpíada no Brasil.

Se os empresários que pagaram para que a Olimpíada viessem para o Brasil não declararam o Imposto de Renda, a ajuda que deram para esse sucesso é um problema de crime fiscal. Se o COB usou o dinheiro da lei Piva ou de qualquer outro artifício criminoso, aí sim Nuzman tem de ser punido.

Suas peripécias fiscais são crimes que a Receita Federal tem de corrigir com multas que claramente vão amargar o erro que cometeu. Mas ser preso?

Como diz o próprio COI que tem membros corrompidos, não se pode descartar a presunção da inocência.

Se realmente cometeu crime, que seja punido com o rigor da lei, mas não com as arbitrariedades que infringem a lei.