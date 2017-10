Messi vira 'Deus' após garantir Argentina na Copa

Foi dramático, mas, na última terça-feira (10), graças a um show do craque Lionel Messi, que anotou três gols, a Argentina venceu o Equador por 3 a 1, em Quito, e se garantiu na Copa do Mundo de 2018.

O jogo, disputado no estádio Atahualpa, foi válido pela última rodada das Eliminatórias da América do Sul. Em situação complicada na tabela, a Albiceleste precisava da vitória para não depender de outros resultados, mas tomou um susto logo aos dois minutos de partida, quando Romario Ibarra balançou as redes após uma falha da defesa adversária.

No entanto, Messi assumiu o papel de protagonista e mostrou toda sua habilidade ao marcar três gols e levar seu país para mais uma Copa do Mundo. O resultado positivo deixou a Argentina com 28 pontos, na terceira posição das Eliminatórias.

Contestado quando atua pela Albiceleste, Messi rapidamente ganhou o status de "Deus" na imprensa local após a partida diante do Equador. Outros sites e jornais o colocaram como o "melhor jogador da história".

Nos outros duelos da última rodada, o Brasil, que já estava classificado, eliminou o Chile ao ganhar por 3 a 0. Já o Uruguai fez 4 a 2 na Bolívia e também está na Copa, enquanto o Paraguai deu vexame em casa contra a já eliminada Venezuela e perdeu por 1 a 0, ficando fora do Mundial. Por fim, Peru e Colômbia empataram por 1 a 1 e comemoraram, já que os donos da casa se garantiram na repescagem, quando enfrentarão a Nova Zelândia, enquanto os visitantes se classificaram diretamente.

Concacaf

Após ter jogado as últimas sete Copas do Mundo, a seleção dos Estados Unidos deu vexame e perdeu para o já eliminado Trinidad e Tobago por 2 a 1, fora de casa, desperdiçando a chance de ir à Rússia em 2018.

Tristeza de um lado, euforia de outro. A seleção do Panamá fez história ao garantir pela primeira vez uma vaga no Mundial, após derrotar a Costa Rica por 2 a 1 com um gol nos minutos finais. Já Honduras venceu o classificado México e garantiu uma vaga na repescagem, quando o país enfrentará a Austrália. Até o momento, 23 seleções estão classificadas para a Copa de 2018. (ANSA)