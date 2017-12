Blih! Brazilian Bikini inaugura primeira loja com projeto de Gorete Colaço

Após dois anos de bem sucedidas vendas pela internet, a Blih! Brazilian Bikinis comemora a abertura de sua primeira loja , no coração de Ipanema.

Nesta quinta, dia 07 de dezembro, a marca recebe clientes para o coquetel de abertura do espaço no Fórum de Ipanema, projetado pela renomada arquiteta Gorete Colaço.

A loja, com 35 m², vai abrigar também o hyppado brechó 1989 Closet, que vai oferecer em sua araras apostas atemporais para qualquer ocasião com preços atrativos.

Já a Blih!, além dos já conhecidos biquínis e maiôs, vai apresentar acessórios inéditos como cangas, chinelos, chapéus e bolsa, feitos em parceria com outras marcas e artesãos do nordeste.

Segundo a arquiteta, o projeto é totalmente jovial e cool pelo fato de trabalhar com conceito que hoje está em alta: são duas marcas que conversam entre si; mesmo sendo tão diferentes falam a mesma língua.

Já o balcão da loja é um plus. Trata-se de um balcão fora do comum, mais alto, como se fosse um bar, ponto ideal para um bate-papo com amigos. cria-se um clima mais informal e descolado, para jovens se encontrarem e papearem, conversarem sobre moda, estilo e tudo o que está acontecendo de interessante por aí. além disso, clientes e amigos podem deixar todos os tipos de recadinhos para as marcas com pilot, como se fosse um quadro negro, e ajudar a criar uma atmosfera ainda mais descolada.

O coquetel acontece das 15h às 20h

Fórum de Ipanema: Loja 103