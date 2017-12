Kenner inaugura primeiro ponto de vendas da marca no Rio de Janeiro

Prestes a completar 30 anos de uma história de sucesso, a Kenner, estreia sua primeira plataforma própria no Brasil.

A marca, que está presente em cerca de 7.000 lojas multimarcas, inaugura, no início de dezembro, ponto físico em dois shoppings do Rio de Janeiro, com o intuito de promover experiências de compra diferenciada aos seus consumidores.

A ideia é que o Kiosk Kenner ofereça conforto, interação e informação aos consumidores, demonstrando a alta performance dos produtos, sua tecnologia e design, aproximando-os dos valores da marca.

Kenner - Summer Dry On Top Botanic

Os quiosques, que serão montados no Shopping Tijuca e no Barra Shopping, ficarão abertos durante o verão e devem migrar para outros locais. Eles receberão uma coleção especial, que mescla peças da linha premium com outras criações absolutamente exclusivas, feitas especialmente para este projeto. Serão 19 modelos, entre masculinos e femininos, com diferentes funcionalidades e estilos. O mix escolhido, em edição limitada, certamente surpreenderá o caminhar dos consumidores e fará toda e qualquer experiência valer a pena.

“Somos alta performance funcional, estilo e design, surpreendendo o caminhar de nossos consumidores. Kenner é a companhia perfeita para todo tipo de jornadas. A abertura do quiosque é mais uma delas”, acrescenta Cristina Tuna, diretora de marketing da marca.

Kenner: www.kenner.com.br