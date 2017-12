Yes! Idiomas anuncia nova identidade visual

A Yes! Idiomas, rede de escolas de inglês e espanhol, acaba de anunciar a nova identidade visual da marca.

Para esta novidade, a franqueadora fechou parceria com a empresa M2BR Branding e investiu meio milhão de reais na produção da nova logomarca, na modernização dos livros dos níveis de entrada nos cursos e na reformulação do site.

Segundo o presidente da empresa, Clodoaldo Nascimento, as mudanças refletem o investimento da Yes! no mundo digital e a aposta em um visual moderno.

A Yes! Idiomas anuncia a nova identidade visual da marca

Com o novo posicionamento, a empresa pretende aumentar seus diferenciais e aumentar a proximidade com o público jovem.

Como parte integrante da estratégia, a empresa anunciou nos últimos anos a atriz e apresentadora Maísa Silva, como garota propaganda da marca.

No mercado de educação desde 1972, a Yes! Idiomas foi fundada por Carlos Diogo em Vaz Lobo, na Zona Norte do Rio de Janeiro e hoje conta com 150 unidades espalhadas pelos estados do Rio, São Paulo, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Amapá, Maranhão, Tocantins, Alagoas, Pernambuco, Espírito Santo, Minas Gerais, Amazonas, Bahia, Goiás, Distrito Federal e Rio Grande do Sul. A rede tem como foco de expansão as regiões nordeste e sudeste e espera chegar a 200 unidades no primeiro semestre de 2018.

Curso Yes: www.cursoyes.com.br