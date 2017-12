Russel Serviços chega em São Paulo e planeja empregar10 mil pessoas em cinco anos

A carioca Russel Serviços, em operação desde 2004, é uma empresa especializada em fornecimento de mão de obra operacional e qualificada. Atuando em diversos segmentos, como: construção civil, hotelaria, petróleo e gás, logística, energia, administrativo, varejo, entre outros, a Russel planeja abrir 60 unidades até 2022. A terceira unidade acabou de começar a operar em São Paulo.

A Russel Serviços entrega o profissional pronto em até 48 horas, com toda documentação e treinamento necessários. E mais, a substituição ou reposição é realizada em até 24 horas, sem custo adicional. Outro diferencial é oferecer uma plataforma online que agiliza a contratação de profissionais qualificados e facilita o trabalho dos gestores. Após a realização do pedido e a confirmação de pagamento, o cliente recebe o profissional desejado pronto em até 48 horas.

Os gestores podem optar por modalidades de contratação diária ou mensal. Além disso, a Russel oferece, ainda, o serviço de Recrutamento e Seleção.

A Russel Serviços adquiriu o Certificado de Qualidade ISO 9001 e atende clientes como CSN, Hochtief, Gafisa, João Fortes, RJZ Cyrela, Elcano, Rohr e Atlas Schindler. A empresa também forneceu mão de obra para grandes eventos, como Olimpíadas Rio 2016, Jornada Mundial da Juventude Rio 2013, Fifa Fun Fest, Red Bull Air Race, Copa do Mundo 2014, dentre outros.

Com lucratividade entre 20 a 30% e com faturamento mensal estimado de R$ 200 a 300 mil, o franqueado leva, em média, 18 meses para receber o retorno do investimento.

Para Hugo Leonardo, CEO da rede, um dos principais atrativos para se investir na franquia são: o negócio proporciona ter mais de 15 fontes de receita, atuação em diversos segmentos, é um negócio que está sempre em demanda e gera empregos, proporcionando uma melhora na vida das pessoas.

A Russel Serviços se posiciona como uma empresa de prestígio e reputação. Um local onde o cliente encontra soluções de contratação de mão de obra, entrega de mão de obra qualificada e implantação de profissionais de forma rápida. “Nos preocupamos em oferecer sempre comodidade para os clientes com qualidade de serviços e atendimento eficaz”, finaliza.

