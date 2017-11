Espetto Carioca expande seus negócios e inaugura 1ª unidade em Campinas

O Espetto Carioca – rede de bares e restaurantes especializada em espettos – inaugurou uma novíssima e moderna loja, em Campinas, interior de São Paulo, no último dia 22 de novembro. Com a abertura da segunda unidade no Estado, a rede segue projeto de expansão e celebra sua 27º unidade. Com investimento de R$ 1,5 milhão, a unidade é resultado da parceira do sertanejo Matheus - que faz dupla com Kauan -, com Leandro Souza, fundador e presidente da rede Espetto Carioca.

“Após quatro grandes inaugurações no Rio de Janeiro, nós nos preparamos para ampliar a presença no estado de São Paulo. A unidade Campinas será o início da nossa expansão. A ideia é abrir 10 unidades no estado em 2018. Para alcançar o objetivo, a empresa investirá R$ 20 milhões nos próximos anos”, destaca Leandro Souza, presidente da rede Espetto Carioca.

A marca dispõe diversos modelos de franquias, como por exemplo: container, quiosque, fast e bar e restaurante. Cada proposta de franquia foi pensada para atender aos mais variados tipos de franqueados e se adaptam a qualquer ambiente. Atualmente, o Espetto conta com 27 unidades: 24 no Rio, uma em Juiz de Fora (MG) e outras duas no interior de São Paulo, uma em Piracicaba e agora Campinas.

No primeiro semestre de 2017, a rede de franquias obteve um crescimento de 35% no faturamento, frente ao mesmo período do ano anterior. Em 2016, o Espetto Carioca teve um faturamento de R$ 67 milhões e a marca espera crescer 30% em 2017.

“Vamos fechar 2017 com força total, foram diversas inaugurações em 2017, além do lançamento da nova identidade visual da marca. O vigoroso crescimento da rede se deve à alguns fatores, entre eles: o suporte 360º que é dado ao franqueado em todas as áreas, o forte trabalho da equipe de expansão da rede e ao espírito de equipe, um dos valores que incentivamos dentro da empresa e procuramos levar aos nossos 950 colaboradores. Essas diretrizes estão diretamente ligadas ao sucesso da empresa”, complementa o presidente da rede.