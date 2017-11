Uptown e grupo Adoráveis Vira-latas promovem feira de adoção de animais no  dia 2 de dezembro

A Praça de Alimentação Boulevard do Shopping Uptown, na Barra da Tijuca, recebe no próximo dia 2 a já tradicional Feira de Adoção de Animais que acontece das 11h às 17h, com entrada franca.

Resultado de parceria com o grupo de protetores Adoráveis Vira-Latas, o evento traz mais uma edição do 'Celebridade UP', que integra o calendário fixo de campanhas de adoção do Rio de Janeiro, e disponibiliza um posto de arrecadação de artigos para cães e gatos. Em clima de Natal, o shopping vai reforçar o projeto com a instalação de caixas de coleta em pontos estratégicos para doações de ração, brinquedos e medicamentos veterinários, entre outros produtos.

Desta vez, serão 25 animais à espera de um lar, todos eles vermifugados e despulgados, alguns já até vacinados. Os candidatos a novos pais devem ter mais de 18 anos e apresentar carteira de identidade e comprovante de residência (originais e cópias). Os interessados passam por uma entrevista seletiva para identificar se eles têm condições de proporcionar um lar seguro ao animal. A feira foi idealizada pelo Adoráveis Vira-Latas, grupo que nasceu da experiência de diversas campanhas de adoção em conjunto e hoje reúne sete protetores independentes dos bairros cariocas da Pavuna, Inhaúma, Barra e Santa Cruz, e das cidades vizinhas de Duque de Caxias e Nilópolis.

Com o trabalho totalmente voluntário, sem fins lucrativos, o Adoráveis Vira-latas não tem espaço físico. Seus integrantes oferecem aos animais um lar temporário em suas próprias casas, eliminando gastos com aluguel, tratador e manutenção. Para o custeio dos animais, os protetores contam com doações e fazem ações como rifas, nem sempre o bastante para cobrir os custos do mês.

- Mas seguimos com o nosso objetivo de encontrar um lar para os animais que retiramos das ruas, e de minimizar o sentimento de abandono, um dos maiores problemas do abrigo convencional, que tem custos bem altos e mais trabalho ainda - adianta Raquel Barreto, uma das idealizadoras do projeto que ganhou vida no Uptown há quase um ano.

O grupo - Cada integrante do Adoráveis Vira-latas tem em média 30 animais sob sua guarda, com responsabilidade sobre a saúde, moradia, transporte e alimentação, entre outros cuidados. São atualmente cerca de 200 cães e gatos recolhidos nas ruas, com o grupo providenciando recuperação física e reabilitação emocional em quadros de maus tratos, abandono, acidentes ou doenças.

Serviço: Feira de Adoção de Animais

Data: 2 de dezembro, das 11h às 17h

Local: Praça de Alimentação Boulevard do Shopping Uptown - Avenida Ayrton Senna, 5.500, Barra da Tijuca

*** A entrada é franca e o estacionamento custa R$ 7,00 até 12h