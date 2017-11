Jacarepaguá recebe segunda edição da Feira de Empreendedores Sustentáveis

Nos dias 2 e 3 de dezembro, Jacarepaguá será palco da segunda edição da Feira de Empreendedores Sustentáveis (FES). Com a temática 'Natal Sustentável', o evento contará com mais de 42 expositores locais, que poderão comercializar produtos artesanais, gastronômicos, entre outros. A feira é uma das iniciativas do projeto social “JPA, Eu Te Amo!”.

Além das atrações oferecidas na primeira edição, promovida em setembro, serão realizadas oficinas de reciclagem, gastronomia, artesanato, moda sustentável e espaços temáticos (cinema, área kids, área gourmet e literária), além de oficinas especiais de conserto e fabricação de brinquedos sustentáveis que serão doados as crianças durante o evento. As inscrições para as oficinas serão feitas no local e as vagas são limitadas. Todas as oficinas e atividades são gratuitas.

Uma novidade desta edição é a parceria com o Espaço Viva Saúde e Bem-estar. O jardim será ocupado, passando a ser um verdadeiro espaço de bem-estar, onde acontecerão diversas atividades gratuitas com adultos e idosos, como shiatsu, ginástica, alongamento, relaxamento em grupo, etc.

A organização dessas iniciativas é da empresária Alexandra Gonzalez, que está à frente da Gonzalez Contabilidade & Negócios Culturais e mora em Jacarepaguá. “Na primeira edição, tivemos uma excelente adesão e recebemos muitos elogios de quem mora na região. Jacarepaguá é um bairro cujas praças ainda estão muito abandonadas, e, por isso, decidi criar o projeto ‘JPA, Eu Te Amo’, que, inicialmente, promovia a adoção de algumas praças. A ação cresceu, surgiram outros produtos e desenvolvemos a Feira de Empreendedores Sustentáveis. Na segunda edição, em dezembro, teremos oficinas especiais de conserto e fabricação de brinquedos sustentáveis”, conta a empresária.

Segundo Alexandra, a FES tem como objetivo o desenvolvimento local e a melhoria da qualidade de vida dos moradores de Jacapepaguá por meio de ações socioculturais, socioambientais, de recreação e lazer e de geração de trabalho e renda. Embora não seja um projeto socioambiental, a FES, como uma iniciativa de geração de trabalho e renda tem ênfase no alto impacto social e no baixo impacto ambiental. “Nossa ideia é educar os empreendedores também neste sentido”, explica.

“O ‘JPA, Eu te amo!’ é uma iniciativa social cujo objetivo é promover o desenvolvimento do bairro e melhorar a qualidade de vida dos membros da comunidade, incluindo pessoas de todas as idades e classes sociais. O objetivo principal das oficinas de brincadeiras, conserto e reciclagem de brinquedos é mostrar que é possível ter uma infância muito mais rica e prazerosa quando você tem a possibilidade de brincar na rua com seus pais e familiares, interagindo com a sua comunidade e fazendo novos amigos”, complementa.

Serviço: Feira de Empreendedores Sustentáveis – Edição Natal Sustentável

Data: 2 e 3 de dezembro, das 16h às 22h

Local: Praça Cândido Mendes – Taquara – RJ

Inscrições para oficinas: No local

Entrada e oficinas: Gratuitas