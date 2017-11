Rio celebra a Semana da Gastronomia Italiana

Após o sucesso da primeira edição realizada ano passado, que contou com 1.500 eventos em mais de 100 países - só no Rio de Janeiro teve mais de 7 mil participantes -, a Semana da Gastronomia Italiana está de volta. Ela é uma grande vitrine do melhor da arte culinária de um país que é referência para o Brasil tanto na culinária quanto em outros aspectos. Promovida pelo Ministério das Relações Exteriores da Itália, a iniciativa acontece no mundo inteiro de 20 a 25 de novembro, por meio de Institutos Italianos de Cultura, Embaixadas e Consulados.

Por se tratar de uma das gastronomias mais conhecidas e admiradas internacionalmente, o Instituto Italiano preparou uma seleção de alto nível da gastronomia da Itália com uma vasta programação. A série de eventos contará com a presença dos renomados chefs italianos: Nello Cassese (Copacabana Palace), Paolo Lavezzini (Fasano), Renato Ialenti (L’Ulivo), Michele Petenzi (Il Borgo Del Conte).

Para Livia Raponi, diretora do Instituto Italiano de Cultura do Rio de Janeiro, o evento proporcionará aos participantes uma experiência única de imersão na gastronomia e na enologia italiana, em um local especial e representativo como o Terrazzo Belvedere, na Casa d’Italia. - Seis renomados chefs, provenientes de regiões diferentes da Itália, não somente apresentarão cardápios de altíssimo nível por preços acessíveis, mas também contarão a própria trajetória pessoal e profissional ao público - afirma Raponi.

O chef Emmanuele Cucchi virá diretamente da Itália para o evento. Ele é co-fundador do SambaCooking, primeiro canal de vídeos na Internet sobre educação gastronômica, sendo o primeiro curso de gastronomia italiano online no Brasil, o qual já alcançou a marca de mais de 9 milhões de visualizações. Cucchi estreou ano passado como apresentador no canal Discovery Channel.

Programação

Cada dia será composto por:

1. Almoço - 12 às 16h. Em cada dia as refeições serão servidas por um chef diferente e, além dos pratos, também estará incluído uma taça de vinho.

Os chefs serão:

Dia 20, segunda (feriado) - Emmanuele Cucchi (Itália - SambaCooking)

Dia 21, terça - Michele Petenzi (IL Borgo del Conte)

Dia 22, quarta - Nello Cassese (Copacabana Palace - Cipriani)

Dia 23, quinta - Paolo Lavezzini (Fasano)

Dia 24, sexta - Renato Ialenti (L’Ulivo)

2. Bate-papo com o Chef - 16 às 18h.

Cada chef participante possui uma trajetória única, profundo conhecimento da culinária italiana e da relação dela com a culinária brasileira, já que todos são italianos que trabalham no Brasil. Após saborear o almoço preparado por eles, esta será uma oportunidade única para o público poder conversar com os chefs de prestígio internacional que comandam algumas das principais cozinhas do Brasil.

3. Happy hour - 18 às 22 h

Um happy hour à italiana descontraído, com música ao vivo e DJ, pizzas, quitutes típicos, coquetails e muito mais.

4. Jantar - 18 às 22h

Ficará à cargo da Casa do Sardo, uma das melhores cantinas italianas da cidade, comandada pelos italianos Silvio Podda, da Sardenha, e Paolo di Bella, da Sicília.

No dia 25, sábado, haverá um almoço servido pela Gastromotiva, organização que é referência nacional na formação de milhares de jovens em vulnerabilidade social, através de cursos de capacitação em cozinha que desenvolvem o potencial daqueles jovens apaixonados por cozinhar, proporcionando-lhes assim, oportunidades transformadoras em suas vidas.

Serviço: Semana da Gastronomia Italiana

Data: 20 a 25 de novembro de 2017

Local: Terraço da Casa d’Itália - Instituto Italiano de Cultura do Rio de Janeiro - Av. Presidente Antônio Carlos, 40 - Centro

Realização: Instituto Italiano de Cultura do Rio de Janeiro

Ingressos pelo site: www.italianorio.com.br

Capacidade limitada: apenas 100 vagas por almoço e 200 para happy hour/jantar

Contato: (21) 3534 4344 ou centro.iicrio@esteri.it