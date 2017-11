Cervejaria vai premiar empresas que economizarem água

A Ambev vai premiar micro, pequenas e médias empresas que conseguirem reduzir o seu consumo de água. Os prêmios, entre R$ 5.000 e R$ 20.000, reforçam a iniciativa da cervejaria de incentivar outras companhias a preservar o recurso em suas operações. Concorrem ao prêmio empresas participantes do SAVEh (Sistema de Autoavaliação de Eficiência), uma plataforma online gratuita onde a Ambev compartilha sua experiência de gestão hídrica e ajuda as empresas a traçarem um plano de ação para redução do uso de água.

As empresas interessadas poderão concorrer ao Fundo Desafio SAVEh ou ao Prêmio SAVEh 2017. No Fundo, a Ambev vai conceder R$ 5.000 às organizações que alcançarem a implementação de 80% das ações que foram planejadas para 2017 por meio da plataforma e que apresentarem as melhores ações de gestão da água para 2018.

Já o Prêmio SAVEh vai reconhecer cinco empresas com boas práticas em melhoria de eficiência hídrica que tenham sido inspiradas pela utilização do sistema. Três delas vão dividir a premiação de R$ 45.000 como incentivo para aplicar em novas ações de eficiência hídrica da empresa, e todas as iniciativas serão filmadas e apresentadas em espaços do Fórum Mundial da Água 2018. Os prêmios serão de R$ 20.000, R$ 15.000 e R$ 10.000, respectivamente.

“O nosso objetivo com os prêmios é incentivar cada vez mais as empresas a compartilharem esse compromisso com a água, que é uma das nossas prioridades ambientais”, explica Andrea Matsui, gerente de relações corporativas da Ambev. A cervejaria é hoje referência mundial em economia de água. Nos últimos 14 anos, a companhia reduziu em 43% o consumo do recurso na produção de suas bebidas. Só no ano passado, a redução foi de 4,1% na comparação com 2015.

As inscrições para o Fundo Desafio SAVEh e o Prêmio SAVEh 2017 ficam abertas até 1º de dezembro. Podem participar empresas com sede no Brasil e que tenham até 499 funcionários. Além disso, para concorrer é preciso estar com o cadastro, plano de ação e planilha de consumo de água atualizados na plataforma SAVEh. O regulamento completo e os formulários digitais para inscrição ficarão disponíveis no site da plataforma: www.saveh.com.br.

Mais sobre o SAVEh

O SAVEh é um sistema de autoavaliação de eficiência hídrica, que foi elaborado para auxiliar micro, pequenas e médias empresas a reduzirem o consumo de água em seu processo produtivo. Além de preservar o recurso, a plataforma também proporciona para as empresas benefícios como diminuição do custo de produção, aumento de competitividade, aumento da segurança hídrica da indústria e de sua cadeia produtiva e a manutenção de empregos.

A plataforma foi idealizada pela Ambev juntamente com a Fundação Avina, e tem como objetivo principal contribuir para aumentar a segurança hídrica no país. A iniciativa é um complemento ao compromisso que a cervejaria assumiu no Pacto Global da ONU (Organização das Nações Unidas), que reúne empresas comprometidas com o problema da escassez de água e da falta de saneamento em todo o mundo.