Fashion Vale Outlet, em Taubaté,abrirá as portas no início de dezembro

Localizado no Km 107 da Rodovia Presidente Dutra, em Taubaté, o Fashion Vale Outlet (FVO) abrirá as portas no início de dezembro deste ano.

A Hines, proprietária do empreendimento, já alugou 60% dos 11 mil m² do novo espaço de compras, que terá um total de 40 lojas. Entre as marcas, estão a Tip Top, de vestuário infantil; a Soccer City, especializada em produtos esportivos; e as lojas multimarcas de moda jovem Top Brands e Thost.

O outlet oferecerá produtos com, no mínimo, 30% de desconto aos 3,3 milhões de moradores das cidades do Vale do Paraíba. Por sua localização privilegiada, à margem da Dutra, o FVO também será opção de compras para os milhões de turistas a caminho do litoral norte e pontos turísticos da região. O público contará com a facilidade de um amplo estacionamento para mais de mil veículos, sete restaurantes e uma mega âncora.

“Somam-se, ainda, os frequentadores da Leroy Merlin, inaugurada em abril de 2017. Todos estes atrativos estão conquistando diversos lojistas, que farão do Fashion Vale um empreendimento de sucesso”, diz Benny Finzi, vice-presidente da Hines. A comercialização dos espaços do FVO está a cargo da Lumine, empresa especializada em shopping centers.

Instalações

O projeto de arquitetura do Fashion Vale Outlet é do escritório Argis e foi construído pela Pinese Vieira. As lojas contam com potencial construtivo adicional de 50% da área para mezaninos, já aprovado pela prefeitura. O contrapiso das unidades tem capacidade de carga para 1 tonelada/m².

A medição de água e energia é individualizada. O empreendimento conta com recursos sustentáveis como reúso de água pluvial para irrigação de seus 5 mil m² de jardins e iluminação LED nas áreas de circulação e estacionamento, proporcionando economia nas taxas condominiais.

Sobre a Hines

A Hines é uma empresa privada voltada para investimentos imobiliários, desenvolvimento e gerenciamento de propriedades. No seu portfólio mundial estão 1.163 propriedades que representam cerca de 36 milhões de metros quadrados de edifícios comerciais, áreas de uso múltiplo, industriais, hotéis, além de grandes projetos de comunidades e desenvolvimento urbanos.

No mercado imobiliário brasileiro desde 1998, a Hines já desenvolveu mais de 2,1 milhões de metros quadrados de edifícios comerciais classe A, galpões industriais e edifícios residenciais, além de gerenciar mais de 1 milhão de metros quadrados de propriedades próprias e de terceiros. A Hines está presente em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Amazonas.

Fashion Vale Outlet: www.fashionvaleoutlet.com.br